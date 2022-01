Maailma tšempionide saladus peitub tõuaretajate loodud toodetes, mida saab osta ka Eestis

Janita Januškauskaitė-Plungė ütleb, et Ameerika näitusele jõudmiseks pidi ta lemmikloomadega läbi tegema koguni 18 tundi kestnud lennu ja ettevalmistus selleks nõudis erilisi samme. „Lennuks valmistumine, eriti kui tegu on nii pika reisiga, nõuab erilist ettevalmistust! Me peame läbi mõtlema kõik võimalikud stsenaariumid, püüdma ette näha, milliseid probleeme võib tekkida, peame teadma, kuhu võime abi küsimiseks pöörduda,“ meenutab aretaja ettevalmistusi ja lisab, et peab enne reisi alati nõu veterinaararstiga, teeb koertele põhjalikud läbivaatused, ajab vajalikud dokumendi ja vaktsiinid korda, sest koerad peavad olema tugevad ja nende füüsiline seisund peab olema hea.

Naine ei kahtle, et aretatavate lemmikloomade võidud on suures osas tulnud tänu sellele, et on järgitud seda valemit ja on kasutatud spetsiaalseid tooteid – funktsionaalset toitu, kosmeetikat ja kogu hooldussüsteemi. Juba üle 30 aasta aretamisega tegelenud naise väitel on see tal õnnestunud luua tänu rikkalikule kogemusele ja lemmikloomade vajaduste heale tundmisele.

Teine osa on igapäevane hooldus. Selleks kasutame profikosmeetikat, mis sisaldab rohkem kui 97% naturaalseid koostisaineid. Selle koostises ei ole niisuguseid agressiivseid aineid nagu silikoonid, SLS ja parabeenid. Minu jaoks on väga oluline, et kosmeetika annaks pikaajalise tulemuse, s.t ei maskeeriks karvaprobleeme, vaid stimuleeriks terve karva kasvu ja hoiaks naha tervena.

Ent Januškauskaitė-Plungė jutu järgi ei alga ettevalmistus sugugi mitte mõni päev enne näitust: „Esiteks me järgime järjepidevalt lemmiklooma hooldussüsteemi, mis on tõhus ja annab väga häid tulemusi. 80% sellest moodustab õige ja tasakaalustatud toitumine ning 20% igapäevane hooldus. Oma aretatavatele lemmikloomadele anname üksnes teraviljavaba toitu, mis sisaldab parima kvaliteediga valguallikaid, nagu valget kala või lõhe. Tänu tasakaalustatud aminohapete kogusele võitleb see toit pruunide pisaralaikudega ja nii õnnestub meil karv areeni jaoks ideaalselt valge hoida. Pruunikarvalistele anname toitu spetsiaalse valemiga, mis aitab pruuni ja punase karva sünnipärast pigmenti kaitsta ja esile tuua.

Aretaja märgib, et ehkki nii Ungaris kui ka Ameerikas on loomatoodete valik väga lai, võtab ta loomade lisastressi ja tervisehäirete vältimiseks alati kaasa ka neile harjumuspärase toidu ja muud kõige vajalikumad vahendid: „Peame kõik väga hästi läbi mõtlema, et toidust ega lappidest ja mähkmetest või muust vajalikust ei tekiks puudus. Näiteks toidulisand MicroZoeGen on eluliselt oluline ja täidab hulga funktsioone – võib aidata suurenenud maohappesuse korral, seda kasutatakse võrratu ennetusvahendina kõhulahtisuse vastu ja toidumürgituse korral on see esmaabiks ärritunud seedetraktile.“

Nii tore, et kõik kaheksa aretuskeskuse koera pälvisid auhinna: „Absoluutselt kõik meie koerad said auhinna ja kõik olid esimest korda Ameerika meistrivõistlustel. See on tohutu saavutus, sest meie koerad on ühed eesrindlikumad isegi Ameerika, Lõuna-Korea, Hiina ja teiste parimate suurriikide koerte kõrval,“ rõõmustab aretaja.

Ameerika tähtsaim võit, mille üle ka aretaja ise erilist uhkust tunneb, on Tauro Svajūnase meistritiitel Silver Grand. See koer on võitnud juba rohkem kui 100 parima tõuesindaja tiitlit ja kuulub Ameerikas esimese kahe bichon’i hulka.

Janita Januškauskaitė-Plungė ja tšempion Tauro Svajūnas

Ungaris toimunud Euroopa koerte meistrivõistlustel oli koguni 16 000 osalejat kogu maailmast, nende seas ka 22 Janita Januškauskaitė-Plungė aretatud koera. Sellel näitusel saavutati suurim võit, kui Tauro Kenneli aretuskeskuse koer Tauro Benjaminas sai 200 osalenud kääbusspitsi hulgast Euroopa tšempioniks. „See on meie ajaloo jooksul esimene selline saavutus. See prestiižne tiitel saadi ilma koeraesitaja ehk händleri abita. See on puhtalt meie endi tulemus, mille teenisime kohtunikult, kes on ise aretaja ja spetsialist,“ rõõmustas Januškauskaitės-Plungė.

Vähe sellest, Best baby kategoorias saavutas häid tulemusi ka Tauro Benjaminase poeg kääbusspits Tauro Pranciškus, kes tunnistati oma liiga parimaks. Palju rõõmu valmistab ka see, et tegu oli Tauro Pranciškuse esimese näitusega, sest selles klassis võivad osaleda üksnes 4–6 kuu vanused kutsikad.