VILJA KÜSIB | Mihkel Raud: ebaõnnestumised teevad paremaks ja targemaks inimeseks

Elus, teadagi, satume eri rollidesse sageli planeerimatult, tahtmatult või vähemasti ise seda teadvustamata. Ent parem on ikka teadvustada! „Olen mingil hetkel olen teinud otsuse, et see Mihkel Raud, kes eksisteerib väljaspool kodu turvatsooni, on karakter, kes teeb eri asju,” kõneleb Raud. „Mõni karakter on nõme, mõni küsitav, mõnel rollil ei lähe hästi. Karakterile on see lubatud, seda temalt isegi oodatakse.” Ühesõnaga, Raud annab endale selgesti aru, et tema avalik roll on teatud karakter, tegelane.