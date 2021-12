VILJA KÜSIB | Tiit Terik: olen loomult pigem suhtleja, kabinetis näeb mind päris harva

Võrdlus Jaak Aabiga on väga väärikas. Aabi tean hästi kohaliku omavalitsuse päevilt ja ka kriisi ajal on Aab omavalitsuste liinis suutnud palju ära teha. Minu töö ongi seni käinud kohalikus omavalitsuses, ministeeriumis töötamine on mõistagi teine tase.

Telefonikõnes leppisime kõigepealt kokku kohtumise, et maha istuda ja silmast silma rääkida. Aga tõepoolest, kultuurikorraldaja, lavastaja või maalikunstnikuna ei ole ma silma paistnud. Poliitikas olen olnud üle kümne aasta ja see sai siin oluliseks.

Koit Toome lauluoskusega ma end võrrelda ei taha, aga poliitiline kogemus on mul mõnevõrra pikaajalisem. Kui mulle see ettepanek, võtsin aega mõelda, kas olen sellele kohale vääriline mees.

Ühe tviidiga jagasite muide Hardo Pajula järgmist mõtet: Suresti on poliitikute kirumine ülekohtune, sest nad peavad meeldima suurele hulgale inimestele, kelle lemmikansambel on Meie Mees. Kehtib praegugi?

Usun, et see on minu konto, mille kunagi tegin ja siis sinnapaika jätsin.

Teil on Twitteris konto, millelt on aastal 2010 tehtud kaks säutsu. Teie oma või fake?

Esimesed neli nädalat on olnud suurepärane võimalus kohaneda. Inimesed, kellega koos Stenbocki majas töötan, on varasemast siiski valdavalt tuttavad. Ma ei sattunud ju kohta, kus ma pole varem käinud.

Pärast Anneli Otti on ootused kultuuriministri suhtes allpool Kroonlinna nulli, isegi luuavarre võib ministriks panna. Kas see asjaolu pigem toetab või segab?

Ma ei tahaks Anneli asjus kriitilisi toone üles võtta. Saame väga hästi läbi. Loodan, et kommunikatsiooni, mille puudulikkust on ka ajakirjandus ette heitnud, olen suutnud parandada. Läbisaamine sektori inimestega on täna hea: soovitakse jõudu, tänatakse selle eest, et minister on olemas. Ka enne meie tänast kohtumist oli mul kaks videosilda päris suure hulga kultuuriinimestega. Oleme saanud arutada väga praktilisi küsimusi. Olen loomult pigem suhtleja, kabinetis näeb mind päris harva. Eelistan liikuda ring- ja seltskondades, keda minu tegevus puudutab.

Anneli Ott oli ministrina ikkagi kurioosum. Kuidas see Keskerakonna pink on ikkagi nii lühikeseks kulunud?

Ma ei julgeks öelda, et ta on lühikeseks kulunud. Poliitilist kapitali hakkama saada Anneli Otil ju oli.

Miks siis kõik nii valesti läks?

Ministri ja valdkonna vahelist keemiat vist ei tekkinud, niipalju kui ma olen kuulnud inimestelt, kellega mul on õnn ja rõõm koos töötada.

Erinevalt Anneli Otist käite teie kuuldavasti teatris, vaatate filme jne. Tuleb see sellepärast, et Anneli Otile heideti ette, et ta kuskil ei käi, või on teie kultuurihuvi ammusem ja sügavam?

Mul oli lihtne esimestel tööpäevadel vastata intervjuudes küsimusele, missugusel teatrietendusel või kontserdil ma viimati käisin. See on olnud minu argipäev, see on tavaline asi, et inimene käib teatris. Kontserdil käin mõnevõrra vähem. Kultuurinautijaks julgem end igatahes pidada.

Te ei ole sugugi lapsest peast erakonda astunud, nagu sageli parteide parimad pojad ja tütred. Astusite Keskerakonda 30aastaselt. Missugune aje teid poliitikasse viis?