Merkel jõudis ametis olla 16 aastat ja 16 päeva, mis on Saksa kantslerite ajaloos pikkuselt kolmas ametiaeg – pärast Otto von Bismarcki ja Helmut Kohli. Viimase valitsusaeg kestis Merkelist vaid kümme päeva kauem.

Ametisse astudes oli Merkel Saksamaa noorim kantsler, tema lahkudes on maailm ja riik oluliselt muutunud. Kui temalt hiljuti küsiti, kuidas ta vaba aega kasutama hakkab, vastas kantsler, et kuna ta on juba 67-aastane, pole tal lõputult palju aega. „See tähendab, et pean hoolikalt järgi mõtlema, mida ma tahan,” tõdes Merkel. „Kas ma tahan kirjutada, kõneleda, matkamas käia, kodus püsida või maailma näha? Esialgu olen otsutanud teha lihtsalt mitte midagi ja vaadata, mis edasi saab.”

