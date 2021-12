Töö Prismas sobib igaühele ja kandideerimine on lihtne

Prisma tuletööle.ee lehel on toodud välja kõik praegu saadava olevad tööpakkumised – valik on mitmekülgne, sest Prisma pakub töötamise võimalusi erinevates linnades ning nii püsivalt kui ka hooajati. Endale sobiva pakkumise leidmise järel saab saata avalduse koos CV-ga Prismale.

Prisma personaliosakonna arendusjuht Piret Lankots kinnitab, et kõik taotlused vaadatakse üle ja iga sobiva kandidaadiga võetakse ühendust. "Järgmise sammuna kutsume tulevase töötaja vestlusele, et saaksime läbi rääkida töötamise tingimused ja näidata Prismas töötamise võimalusi ja eeliseid. Prisma pakub kõikidele töötajatele toetavat meeskonda, arendavat tööd, sporditoetust ning uute töötajate sisseelamist toetavad kogenud mentorid," sõnas Lankots.

Prismas töötamise eeliseks on paindlikkus. "Tööle kandideerijal on võimalik tuua vestlusel esile omapoolsed soovid ja võimalused töölkäimisele. Oleme väga paindlikud ning mitmed töötajad käivad Prismas tööl just endale kõige sobivamal ajal ja mahus. Võimalus on töötada päeval või öösel, nii täiskoormusel kui ka inimesele sobiva osaajalise koormusega näiteks õhtuti või ainult nädalavahetuseti."

Töö kaubanduses on sobilik pea igaühele

Kaubandus on selline valdkond, kuhu tihti tullakse oma esimest töökogemust saama. "Prisma töökollektiivides on palju noori töötajaid, eriti just hooajaliselt töötavata inimeste näol. Aitame neil sisse elada ning anname esimesed teadmised töötaja õiguste ja kohustuste osas. Prismast saadud kogemused tulevad kasuks nii töötamisel kaubanduses kui ka teistes eluvaldkondades," selgitas Prisma personaliosakonna arendusjuht.