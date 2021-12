VILJA KÜSIB | Jevgeni Ossinovski: ma olen Kaja Kallases siiralt pettunud

Kui ma eelmisel korral Tallinna linna valitsemises osalesime, ei toiminud see tõepoolest pariteetsetel alustel. Siis ei olnud tõesti meie hääli sisuliselt vaja. Ka volikogu esimehe kohta meil tookord ei olnud. Sel korral on olukord tüki maad parem. Korruptsiooni ei ole kindlasti unustatud. Läbipaistvuse teemad arutasime läbi, konkreetsed kokkulepped on lihtsalt teises sõnastuses. Näiteks mulle on oluline, et linnavolikogu revisjonikomisjon saaks jõudu juurde, ka lisavahendeid, et tellida auditeid väljastpoolt maja, teostamaks järelevalvet linna ressursside kasutamise efektiivsuse üle. Oleme kokku leppinud, et linna äriasutuste juhtimine muudetakse professionaalsemaks ja tasakaalustatumaks. Muutused tulevad, aga ma eelistan neist kõnelda, kui nad on tulnud.

Olete ka rääkinud toiduahelate purustamisest. Jälle nali? Te saite just ise just ju toiduahela osaks.

Selle hinnanguga ma ei nõustu. Linnavolikogu koosseis on selline, et koalitsioonipartner on meist tükk maad suurem, selline oli valijate tahe. Koalitsiooni aga oleme kokku leppinud pariteetsetel alustel. Linnavalitsus ei hääleta, küsimusi lahendatatakse konsensuse korras.

Kõlvart ei lasknud teid minema? Ta ise teab täpselt, et saatesse tuleb jõuda õigel ajal. Tõmbas teid lohku, et teie mainet kahjustada?

Ma ei ole oma poliitilist tulevikku sellisel viisil ette planeerinud. Lähtun sellest, et avanevaid võimalusi on võimalik vastu võtta või tagasi lükata. Püüan Tallinna linnavolikogu juhi ja sotside tiimi juhina oma tööd teha võimalikult hästi.

Ma saan aru. Nii et küsimus ei ole ainult igapäevastes kommunaalteemades, kuigi ka see kuulub linnavalitsusse juhtimisse. Mind huvitavad rohkem strateegilise arengu küsimused: näiteks linnaruumi teema, milles, ma usun, on mõne aasta jooksul olulisi muutusi ette näidata; kliima- ja keskkonnaküsimused, mis on mulle isiklikult väga olulised. Väga põnev on olnud viimastel nädalatel.

Esiteks, Tallinn on Eesti pealinn ja peaaegu pool Eestit. Ja see ei ole kindlasti ainult torujuhtmed....

Olete otsustavalt eitanud, et läksit 6100eurose palga pärast te linnavolikogu juhtima. Aga te olete olnud minister ja erakonna juht, kõik need torujuhtmed ja veeavariid, kogu see munitsipaalvärk ei saa teile ju põnev olla?

Ei olnud nii. Esiteks, Kaljulaid on Tallinna sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht, nii et ta osaleb linnavolikogu töös.

Harjusime Raimond Kaljulaidi nägema linnapeakandidaadina, aga nüüd istub ta ikka riigikogus. Kõlvart ütles, et Kaljulaidi me ei siin näha ei taha, vana keskerakondlane, nagu ta on, reetur ja lurjus?

Erakond on seda arutanud ja leidnud, et selline vangerdus on mõistlik. Kahte tööd ma kvaliteetselt teha ei oska, minu eelistus on pühenduda volikogu tööle.

Kas see 6100eurone palk on õiglane? Riigikogulased, tundub, on ikka vaesed, Repinski, näe, peab isegi taksot sõitma.

Ma ei ole seda palka veel saanud. Riigikogu liikmel on lisaks palgale igakuised hüvitised, linnavolikogus neid ei ole. Palk on kindlasti suur. Ainult volikogu koosoleku juhtimise eest tundub see ilmselt ebaõiglane. Aga minu roll on natuke laiem, juhin ka Tallinna koalitsiooni ühte osapoolt.

Aga äkki on Saku valla juhtidel õigus, kui nad endi palka tõstsid? Erasektoris teeniksid nad rohkem kui kohalike juhtidena?

Avalik teenistus ei pea konkureerima tippkohtadega erasektoris. Avalikus ametis poliitikuna töötamine on eelkõige inimeste teenimine. Seda ei pea tegema tasuta, seda tuleb rahaliselt hüvitada, aga seada sihti niimoodi rikkaks saada ei ole õige. Mina ei pea kindlasti Eesti arengu peamiseks küsimuseks seda, et Eesti poliitikud saavad liiga vähe palka.

Reformierakondlane Jürgen Ligi on väga rahutu, sest kõik Kõlvarti meeskonna abilinnapead on vene nimedega. Samuti on rahutu Postimehe peatoimetaja. Kui teie saite esimest korda ministriks, siis oli sotsidelgi suuri kahtlusi, kas vene nimega inimene sobib Eestis ministriks. Selgus, et sobib.

Aga Jürgen Ligi ei olnud ikka rahul. (Naerab.)

No tema ei ole kunagi rahul. Pärast nimetas ta teid sisserändaja pojaks roosast erakonnast ja astus selle pärast tagasi. Aga teatav rahutus on ühiskonnas olemas selle pärast, et Kõlvarti meeskond on venekeelne. On see probleem?