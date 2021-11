Öötöö Prismas on võimalus, mitte kohustus

Prisma personaliosakonna arendusjuht Piret Lankots tõdeb, et öösel töötamine on rahulikum ja mitmekesisem. "Öisel ajal on suurem rõhk kaupluse korrashoiul. Töötajad tegelevad uute väljapanekutega, kontrollivad toodete säilivust, vahetavad hinnasilte ja viivad läbi inventuure. Kuna külastajaid on päevasel ajal rohkem, siis on öösel kaupluses rahulikum ja võimalik keskenduda rohkem väljapanekutele," selgitab Lankots. "Öine vahetus algab hilja õhtul ja lõppeb varahommikul. Vahetuse pikkuseks on kuni kaheksa tundi."

Kogu ööpäeva jooksul on avatud viis kauplust Tallinnas, Narva Prisma ja Tartu Sõbra Prisma. "Öösel töötamine on kaupluse tugiprotsesside jaoks igal juhul teatud osas vajalik. Me oleme lisanud selle juurde ka klientide teenindamise," selgitab Prisma personaliosakonna arendusjuht. "Prisma kogemused näitavad, et kaupluste lahtiolek öisel ajal on väga vajalik. Seda hindavad kõrgelt näiteks päästjad ja politseinikud, kelle graafik on liikuv, või näitlejad ja muusikud, kelle tööaeg lõppeb hilja."

Öist tööd saab teha ka osakoormusega ja seda eelistavad näiteks tudengid. "Kuigi päeval ja öösel töötamine on mõneti erinevad, kiidavad kogenud prismalased võimalust graafikut endale sobivalt muuta. Näiteks käivad öises vahetuses tööl tudengid, kes õpivad õhtuses vahetuses ja kelle hommikud on vabad. Mõned inimesed aga on loomult öise elustiiliga ja soovivad nautida vaba päevast aega," kirjeldab Lankots.

Prismas töötamine on väga paindlik. "Töötamine Prismas on väga paindlik ja paljude töötajatega oleme saavutanud ka kokkuleppe töötada vaid mõnel päeval nädalas või ainult nädalavahetuseti. Öösel töötamise eeliseks on ka seadusest tulenev tavapärasest 25% kõrgem töötasu," lisab Lankots.