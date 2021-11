Lühiajalised vs. pikaajalised investeeringud – kumba peaksin eelistama?

Kui investor otsustab lühiajalise investeerimise kasuks, võiks ta kaaluda enda raha paigutamist kohtadesse, millel on pigem madal tururisk. Need on näiteks võlakirjad (tähtaeg alla aasta), hoiusertifikaadid, rahaturg (valuutade ost-müük). Kuna üldjuhul on riskid selliste investeeringute puhul madalamad, siis sellest tulenevalt on ka tootlus natuke väiksem.