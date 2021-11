Töötajate tervis on Prisma prioriteet

Jaekaubanduses sõltuvad paljud protsessid ja sujuv kaupluse toimimine inimeste panusest. Selleks on vaja oma inimesi hoida ja pingutada, et nende heaolu oleks tagatud. Prismas teatakse, et töötaja heaolu on tihti sõltuv juhtidest ja töökaaslastest, aga samas ka iga inimese enda heast enesetundest ja üksteisega läbisaamisest. Just selleks ongi Prismas "Tervis algab sinust!" programm.