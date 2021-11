Töö Prismas on paindlik ja arendav

"Ühise tiimitöö käigus õpivad poe töötajad üksteist paremini tundma ning saavad paremini aru eri osakondade tööst ja kaubavalikust," lisab Lankots. "Töö erinevates osakondades võib tunduda sarnane, aga tegelikkuses on iga töölõik natuke omamoodi, osakonniti on kaupade spetsiifika erinev ja efektiivseks töötamiseks peab selgeks saama ka tuhandete toodete paiknemise. Vaheldust meil jätkub."

Paindlikkust ja vaheldusrikkust iseloomustab ka erinevate osakondade ja oskuste jagamine. "Hästi tore on näha, kuidas kaupluste erinevad meeskonnad teevad omavahel koostööd. Näiteks suvisel ajal, kui saabub korraga suur kogus jäätist, tulevad alati kõigi osakondade töötajad sügavkülma kaupade väljapanekul appi. Sellest oli kolleegidele hästi palju tuge – ühiselt läheb töö ladusamalt, on lõbusam ja tooted saab kiiremini oma õigele kohale," kirjeldab Lankots.

"Kuna mitmed poed on avatud 24/7, siis võtame tööle ka neid, kellele just öine aeg töötamiseks sobib. Kõigil prismalastel on võimalik töötada tegelikult kõigis vahetustes ja ka kõigis kauplustes. Prisma on praegu kolmes linnas aga oleme laienemas ja kindlasti võimaldame oma töötajatelgi soovi korral erinevates linnades ja kauplustes töötamist," lisab Lankots.

Töötamine käib üldiselt kolmes päevases vahetuses ja ühes öises vahetuses, aga täpsed töötamise ajad ja kestvused saab panna paika individuaalselt. Töötada võib nii tavapärasel täiskoormusel 40 tundi nädalas, poole kohaga või ka vähem. "Graafiku tegemisel saame arvesse võtta ka soove töötada sobivas mahus, ajal või ka kohas. Meil on töötajaid, kes aitavad meid mõni tund peale kooli või näiteks ainult nädalavahetuseti, kuna nii klapib just neile paremini," selgitab personaliosakonna arendusjuht Piret Lankots.

"Pöörame uute töötajate väljaõppele palju tähelepanu ja oleme selleks loonud mentorite tugisüsteemi. Palju saab selgeks töö käigus, kuid sellegipoolest on oluline, et näiteks kaupa lettidele asetades oleks töövõtted õiged ja tervist säästvad. Mentorid aitavad töövõtete võimalikult kiirele omandamisele ja uue inimese sujuvale sisseelamisele igakülgselt kaasa," ütleb Lankots. "Meil on digitaalne õpikeskkond, kus anname nippe, kuidas teha tööd lihtsamalt ja efektiivsemalt. Kolmetasandiline oskustasemete süsteem tagab, et teadmiste ja oskuste kasvades tõuseb ka töötasu."

Lisaks tööalastele oskustele panustab Prisma ka terviseteadlikkuse tõstmisele. "Meile on meie inimeste tervis tähtis. Juba kolmandat aastat on Prismas tervise edenduse programm "Tervis algab Sinust", mille raames matkame ühiselt linnas ja looduses, teeme sporti, korraldame põnevaid väljakutseid ja fotokonkursse ning kuulame terviseloenguid. Näiteks on rääkimas käinud toitumisnõustajad, treenerid ja vaimse tervise eksperdid," loetleb Lankots. Programmi ühe osana on igal reedel puhkeruumis kõigile proovimiseks tervislik vahepala või jook Prisma laiast kaubavalikust.

Kõige soodsam ostukorv

Töötajatel on igapäevaste ostude jaoks on mõistlik valida Prisma, kuna hinnad on kõigile püsivalt soodsad. Oma töötajatele lisandub veel täiendav soodustus. "Töölt tulles on väga mugav osta kodus vajaminev Prismast kaasa. Eriti teades, et meie oma inimestele kehtivad väga head ostusoodustused," kirjeldab Lankots.