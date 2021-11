Esimese tööpäeva hirmu võtavad maha kogenud mentorid

Mentor toetab uut kolleegi sotsiaalselt ja aitab uuel töötajal võimalikult sujuvalt ja kiiresti kätte saada kõik nipid ja juhendid, mida uus töötaja vajab. Kui otsene juht tutvustab ettevõtte ametlikumat osa, siis mentor kutsub uue töötaja puhkeruumi lõunale, tutvustab töökaaslasi ja räägib, millised on Prisma traditsioonid ja tavad.

Kõigile kauplusesse tööle asutavatele uutele inimestele on mentor toeks esimese kuu aja jooksul. Samas jääb ta heaks kontaktiks ja abiks ka tulevikus, kui peaks tekkima küsimusi või olema tarvis nõuandeid.

Küsimused saavad kiirelt vastuse

Kolleegide tugi on uuel töökohal äärmiselt oluline. Seda nii töö sisseelamiseks kui ka selleks, et töö oleks lihtne ja ohutu. Esimestel päevadel tutvustab mentor peamisi põhimõtteid, kuidas kauplused töötavad, kuidas kaup saabub ning mida poe igapäevases töös tasuks tähele panna. Need oskused on universaalsed ja tulevad kasuks ka teistes valdkondades töötades.

Prisma klienditeenindajatel on võimalik töötada nii kaupluse saalis kui ka kassades. Kaupluses tooteid paigutades tutvustab mentor töövõtteid, mis aitavad teha tööd mugavamalt. Esimest korda kassasüsteeme õppides on mentor kõrval ja juhendab, kuidas süsteem töötab ja mida tähele panna. Esimestel päevadel kassas iseseisvalt töötades on ka mentor kõrvalkassas, et küsimuste tekkides saaksid need kiire lahenduse.

Mentorid on kogenud ja oskavad toetada

Prisma mentoriteks saavad kogenud, positiivsed, hoolivad prismalased, kelle abivalmidust märkavad ka teised kolleegid. Mentoritel on väga head teadmised kaupluse toimimisest, Prisma protsessidest ja töökultuurist ning nad tunnevad hästi oma üksuse inimesi. Mentorite töö on tasustatud, et tagada parim võimalik tugi uute töötajate sisseelamise ajaks.

Ühtlasi kogume kõigilt uutelt tulijatelt sisseelamisprogrammi ja mentorite töö kohta tagasisidet ning toetame mentorite arengut regulaarsete koolitustega. Prismasse tööle tulles ei ole keegi üksi!