VILJA KÜSIB | Andrus Ansip võrdles Kaja Kallast iseka mõisapreiliga. Endise peaministri kriitika praeguse suhtes oli halastamatu

Jah, seda ei oleks pidanud juhtuma. Kui eelmine kord maailmameister olla oli veel kuidagi seletatav eelmise valitsuse tegematajätmistega, siis praegune kriis on puhtalt selle valitsuse juhtimisel tekitatud. Selles kriisis on inimesed maksnud oma eludega, neid on sandistatud. See on valitsuse tegevusetuse tagajärg.

Kas see just nii oli, aga mingit adekvaatset reaktsiooni ei järgnenud. Kõigepealt öeldi, et numbrid on valed, siis, et vahed on väikesed ja need teeme kohe tasa. Lõpuks kuulsime, et oleme idaeurooplased, kellest polegi midagi paremat oodata.

Anneli Ott on piisk meres. Kaja Kallasele ei meeldinud sugugi see, et ma kritiseerisin otsustamatust koroonakriisis lahendamisel. Olen korduvalt saatnud meile ja sõnumeid Kaja Kallasele fraktsiooni listi, milles olen juhtinud tähelepanu, et Eesti hea lähtepositsioon vaktsineerimises hakkab kaduma. Teatavasti oli Eesti vaktsineerimises Euroopa esimeste seas aprilli keskelt mai keskpaigani. Meist eespool olid ainult Malta ja Ungari, kellel oli rohkem vaktsiine. Siis hakkasime ära vajuma. Vaktsiinid hakkasid kogunema külmkappi. Ma andsin sellest märku ja sain vastuseks, et mul olevat valed numbrid. Et ma võtan need ajakirjandusest, aga ajakirjandus valetab.

Teil on viimasel ajal Kaja Kallasega ütlemist olnud. Kallas andis teile viimati teada, et pole te ühti nii kõva mees kui räägite. Mis teil omavahel juhtunud on?

Kriiside puhul kehtib üks lihtne reegel: tee kõige õigem otsus kõige lihtsamaks otsuseks. Kui meie eesmärk on võimalikult palju inimesi vaktsineerida, tuleb see muuta inimese jaoks hästi lihtsaks. Meil seda ei tehtud ja see on minu meelest kõige suurem viga. Kui on kriis ja asjad lähevad halvasti, siis tuleb otsustada. Otsustamatus toob tavaliselt kaasa suure kahju. Tulemusest on näha, kas otsus oli õige või mitte. Otsustamisjulgusest on kõvasti puudus olnud.

Hetk, mil inimeste motivatsioon end vaktsineerida hakkas vähenema, on ikkagi seotud Tondiraba skandaaliga. Noored inimesed, kes mõtlesid, et vaktsineerimine on patriootlik tegu, läksid ja tahtsid oma doosi kätte saada – ja neid hakati hurjutama. Neist tehti peaagu kurjategijad! Neid, kes said vaktsineeritud, hakati ähvardama. Siis lõid paljud käega – õige mul siis seda vaja.

Seda ei saagi teada, miks on inimesed rohkem vaktsineerima ja ettevaatlikumalt käituma hakanud. Kahtlen, kas see on piirangute mõju. Inimesed on ettevaatlikumad selle pärast, et nakatumisnäitajad on kõrged ja viirus tiirutab neile järjest lähemale. Vaevalt on nakatumist suutnud vähendada see, et kõrts paar tundi varem kinni pannakse.

Aga vaatame sügisesi piiranguid, mis praegu kehtivad. On need kohased, tulid need õigel ajal? Nakatumiskordaja on langenud alla ühe, järelikud toimivad?

Mina endale sellist suhtumist kindlasti ei lubaks. Ainult isekas mõisapreili võib mõelda, et temaga kogu elu mõisas algab ja ka lõpeb, et kogu elu keerleb ainult ümber tema. Keegi meist pole ei ajaloo algus ega lõpp. Me kõik jätkame seda, mida keegi on varem alustanud, ja loodame, et jätkab seda, mis meil pooleli jäi. Iga ettevõtte, organisatsiooni või valitsuse juhil on kohustus mõelda sellele, kes on tema järglane. Iga juht peab mõtlema sellele, mis saab asutusest või organisatsioonist siis, kui teda seal enam ei ole: kui teda edutatakse, ta tagandatakse või sureb. Mina pole küll märganud, et Martin Helme oleks Reformierakonda astunud ja võiks olla järgmine juht.

Ei ole vahet, kas räägime koalitsiooniläbirääkimistest, mida peetakse ajakirjanike eest salaja, või eelarvestrateegia koostamisest, millesse rahvas ei ole kaasatud. Koroonaga sama lugu: tülitsetakse teadusnõukojaga. Küsimus on juhtimises. Rollid pole paika saanud. Poliitika on oma olemuselt avalik. Kui inimestele on poolt- ja vastuargumendid teada ja koos arutledes jõutakse lõpptulemuseni, siis võetakse otsus omaks ja hakatakse selle järgi tegutsema. Kui otsus tuleb nagu välk selgelt taevast, kui see lüüakse nagu kotlet laua peale, siis peavad inimesed seda laiduväärseks ja materdavad maha. See on läbiv, et rahvast ei kaasata ega informeerita.

Nõus, inimesed ei saa aru, missugune on otsus ja kas keegi selle üleüldse langetas. Seda ma ainult kiidan, et inimesed jagavad oma arvamusi sotsiaalmeedias või ajalehtedes. Arutelu peab olema avalik. Praegune valitsus ei ole mõistnud kaasamine ja avalikustamise tähendust. See ei puuduta ainult koroonakriisi, vaid on märksa laiem. Kõik otsused, mis langetatakse kabinetivaikuses ilma rahvast teavitamata, satuvad tavaliselt suure kriitika objektiks. Head nahka neist ei tule.

Kui te nii kangesti tahate.... Ma ei tea, kas ma teen nüüd inimestele head või halba. Pigem halba, sest neid hakatakse kohe ühelt ja teiselt poolt kritiseerima. Neid nimesid on ju erakonnas palju. Need, keda ma nimetasin oma võimalike järglastena, on endiselt elus ja täie tervise juures. Juurde on tulnud palju häid inimesi. Mina näen peaministrimaterjali Liina Kersnas. Sellise pühendumisega töötegijaid ministriametis palju ei ole. Ja seda inimest ei pea otsima ainult erakonna juhatusest. Näiteks Paavo Nõgene on koroonakriisis olnud ülimalt aktiivne. Tema sõnal on tugev kaal.

No see mõttekäik oli tal [Kallasel] ikka väga väärastunud. See ei ole ühele erakonnajuhile ja peaministrile kohane suhtumine, et oma erakonnast ei ole kedagi võtta. Iga juht peab mõtlema sellele, kes on juht siis, kui tema ise enam juht ei ole. Kui mina teatasin, et enam ei kandideeri, ütlesin välja mitu nime, kes võiksid jätkata erakonna esimehena ja peaministrina. Meenutuseks: Urmas Paet, Taavi Rõivas, Hanno Pevkur, Kristen Michal. Arto Aas, Keit Pentus-Rosimannus. Nende kõigiga ma rääkisin omal ajal: mis on nende tugevad küljed ja mis vajavad arendamist, et olla peaministriametis. See on ju loomulik: ükskord pead sa lahkuma, keegi peab sind asendama. Ja me tahame, et kunagi tehtud satuks headesse kätesse. Iga juhi kohustus on mõelda oma järeltulijale.

Ega seda segadust tunneta paljud. Viidatud artiklit ei ole ma veel jõudnud lugeda. Ka teadusnõukoda on nõutu. Käib vastastikune süüdistamine. Lihtsad inimesed on nõutud ega tea, kust peaks tulema see õige sõnum. Peataolek, argus otsuste langetamisel on meid jälle teinud nakatumise maailmameistriks. Nõutus on laialdane – seda pole mitte ainult väljaspool erakonda, vaid ka erakonna sees. See on valdav. Reitingutest on näha, et ka reformierakondlased ise ole oma juhi, peaministriga rahul. Rahulolematus on küllaltki suur. Ja jõuane jällegi teadusnõukoja juurde.

Jah, räägime nüüd sellest.

Teadusnõukoda on loodud valitsuse juurde. On vale küsida Kiige käest, mis see teadusnõukoda otsustas või otsustamata jättis, mida selle või teisega teha. See on valitsuse asi. Ühed annavad nõu, teised otsustavad – ja valitsuse asi on see skeem paika panna. Inimesed peavad olema kaasatud. Nõuanded peavad olema avalikud. Inimesed peavad teadma, kes lõpuks otsustab. Praegu on see kõik segane ja udune. Teadusnõukoda on nõuandja, otsustaja on ikkagi peminister.

Teadusnõukoja liikmetel on tekkinud tunne, et nende nõu ei võeta piisavalt kuulda, hõõrumisi on olnud rohkemgi. Kas seal pole ikkagi natuke egode mängu? Nad ju teavad, et otsustaja on valitsus.

Mulle tundub, et kohati on otsustamise roll jäetud teadusnõukoja liikmetele. Nad ei taha seda rolli kanda. Krista Fischer on väljendanud, et ta ei taha seda rolli. Tema tahab olla ekspert alal, mida ta tunneb, mitte otsustada, kas lasteaed lahti jätta või kinni panna. Teadusnõukoja liikmetele ei saa ka ette heita, et nende otsused muutuvad, ka üleöö. Teadus küll kolme päevaga ei muutu, aga ekspert luges lihtsalt vahepeal mingeid artikleid.

Te tahate öelda, et on ebaprofessionaalne oma seisukohti kolme päeva tagant muuta?