VILJA KÜSIB | Peksmis- ja tapmisähvardused on EKREst lahkunud Urmas Simonile toonud unetud ööd ja kõrgenenud vererõhu

See on nii vastutusrikas koht ja poliitiliste tõmbetuulte käes, ma ei oleks seda tahtnud.

Viitasite, et üks EKREsse astumise põhjus oli pagulasvastasus. Mismoodi need pagulased Eestit ähvardasid?

Olin pigem selle vastu, et euroliit hakkab määrama, kui palju peab Eesti vastu võtma pagulasi, kes tulevad näiteks üle Kreeka, Itaalia või Hispaania piiri. Selle vastu, et mingisugune kolmas instants ütleb meile, kui palju peame neid vastu võtma, kuidas neid ülal pidama, kui kaua jne.

President [Kersti Kaljulaid] näitas oma käitumisega Marti Kuusiku suhtes, et temale ei tähenda põhiseadus mitte midagi. Ekspresident teab väga hästi, et isik on kuriteos süüdi siis, kui tema suhtes on jõustunud kohtuotsus. Ekspresident ütles, et Kuusik on toime pannud kuriteo, kuigi asi ei olnud veel isegi kohtusse saadetud. Sellega astus ta ämbrisse.