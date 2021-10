Suri kunstnik ja tuntud raamatute illustraator Lilian Härm

Härmi elutööks kujunes raamatugraafika, illustreerides Eno Raua „Mõru kook” (1959), Julius Oro „Muna” (1975), Charles Perrault` „Muinasjutud” (1979), „Eesti muinasjutte“ (1979), „Ungari muinasjutte” (1985) ja teisi raamatuid, mille kirkavärvilisi pilte imetledes on üles kasvanud mitu põlvkonda lapsi.

Lilian Härm on öelnud, et teda on köitnud Viljandi väiksus ja rahulikkus ning intiimne suletud maastik. Kunstitegemise kõrval armastas Lilian Härm viibida looduses ning uidata mööda linnatänavaid.