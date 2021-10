VILJA KÜSIB | Urmas Sukles: sattusin meedia kanakarja kambaka ohvriks. Teiegi olite seal üks kana

Minu tase on munitsipaalpoliitika. Olen Tallinnas olnud, 2002 tegime Pirita TOPi spaahotelli. Kaks korda olen lasknud end ära rääkida ja pürginudki riigikokku. Reformierakonna juhtkond mind nimekirja ei pannud, sest mul on halvad sõbrad: Vilosius, Lipstok ja Hanschmidt. Ega ma väga ei tahtnud ka, aga kohalikud arvasid, et võiksin. Noh, tegin vea, püüdsin, aga sein tuli kiiresti ette. Teinekord mõtlesin Reformierakonda aidata üle-eelmistel valimistel. Sain kiiresti aru, et rahvas ei taha mind ära lasta.

Eino, üks asi on sõnad, teine asi on tunded. Vastandudes ja öeldes, et nad mind ei armasta, saavad nad rohkem klikke.

Jah, me olime Keskerakonnaga koalitsioonis juba siis, kui ma olin Reformierakonna liige, viimati nüüd ka Harjaga neli aastat. Keskerakonna ja nende juhi Jaanus Karilaiuga on meil olnud konstruktiivne koostöö. See on meie edu põhilisi aluseid. Öelda Keskerakonnale, et puhake jalga, me teeme ise, pole viisakas ega loogiline. Maakera seisab ju kolme elevandi peal, kui üks ära võtta, siis läheb keeruliseks.

Võib öelda, et on ette teada, aga värin oli ikka sees. Rahva hoiakut tunnetades arvasin, et tuhat häält võiks loogiline olla küll. Tuli natuke rohkem isegi. See, et meie nimekiri saab 25st kohast 15, seda ei näinud ma ette isegi kõige halvemates unenägudes.

21 aastat on pikk aeg. Eksamid, mis iga nelja aasta tagant tulevad, on mul mitmel korral õnnestunud. Ükskord ei õnnestunud ka.

Olete linnapea olnud 21 aastat, kuidas on see vastutus siis suurenenud?

Võit on alati magus. Suur võit on isegi keerulisem kui väiksem.

Sees, mis Haapsalus on 12 aastat toimunud, on tõesti erandlik. Meil ei ole olnud suuri lahkhelisid, volikogu on väga konstruktiivne. Istungid on lühikesed, kõik on hästi ette valmistatud. Kui linnapea töötab hästi ja volikogu teda usaldab, siis on ju tore.

Kummal õieti kumba rohkem vaja on, teil Karilaidu või temal teid? See on õieti kummaline sümbioos.

Julge väljend, laristate. Raha me taotleme, mitte Karilaid ei too. Eesti Vabariigis kehtivad reeglid, mille alusel saab raha taodelda. Kui raha siis lõpuks tuleb, sest meeskond on head taotlused teinud, siis pannakse see sinna, kus on vaja. Kuhu raha panna, seda otsustab volikogu.

Ta peab väga palju kasvama. See ei ole jätkusuutlik, kui sa end kaamera ees hõõrud, silmad pahupidi, ja arvad, et nii saad linnapea ametisse.

See on partei anomaalia.

... ja siis tuleb see noor reformierakondlane, kelle nimi on Roger Tibar.

Hääletoojate seas on Karilaid ikkagi esireas. Kõigepealt olen mina, siis on pikk vahe....

Rahvas on kaklusest parteide vahel väsinud. On kaks poliitikat: kohalik ja üle-eestiline. Seal on väga suur vahe. Kui minu hea sõber Karilaid riigikokku kandideerib, siis saab ta väga palju hääli, nüüd sai normaalsel hulgal.

Nii et teil pole parteid vajagi. Muide, millest kõneleb see, et valimistel tegid seekord ilma valimisliidud?

Meedia on minust teinud Eesti kõige parema puuteadlase. Ärge mu sõnu väga tõsiselt võtke, ma olen poliitik ja võin vahel nalja teha. Täna olen täiesti kindel, et tehtud otsus on õige. Seal tuli nii palju kaevata, need puud oleks tänaseks surnud olnud.

Teie tunnete puid paremini kui dendroloog, see on huvitav.

Dendroloog eksis. Tema vaatas neid puid siis, kui need olid püsti. Meie vaatasime puid siis, kui need olid maha võetud ja kui oli näha, mis puu sees toimub. Üle 40 puu oli suure mädanikuga.

Aga teie ütlesite, et puud on haiged. Dendroloog ütles, et ainult kuus on haiged, te ju valetasite?

Ei, tema näitas, et seal on vaja kaevata.

Teede-ehitaja ütles, et seal on vaja kaevata....

Kes on need nõuandjad? Dendroloog Olev Abneri ekspertiisi te eirasite.

Teate, mis on minu pikaaegse poliitilise edu saladus? Ma võtan kuulda tarku inimesi. Need inimesed, kes meil Haapsalus tee-ehituse asjus on nõu andnud, olid väga targad. Nende sõnadele on tuginenud minu esinemised meedias ja mujal. See, mis tänaseks on Haapsalu peatänavaga toimunud, näitab, et seal ei oleks mitte ükski puu ellu jäänud.

Kulla Vilja, mina tegin oma väited, tuginedes faktidele.

Kust need faktid pärit olid?

Me oleme kõik need kännud üles pildistanud. Isegi teie saaksite neid pilte vaadates aru, et need puud olid haiged. Osa olid terved, aga nad poleks ellu jäänud, sest teetööd oleks puujuuri kahjustanud nii palju. Tegime õige otsuse.

Miks te ei korraldanud ühtegi koosolekut, miks te ei küsinud inimeste arvamust, enne kui puud maha võtsite?

Nüüd panete puusse, korraldasime.

Millal need toimusid?

Enne, kui teetööd pihta hakkasid. Volikogus olid istungid, kutsusime rahva kokku kultuurimajja.

Mulle teadaolevalt ei kutsunud te kokku ühtegi koosolekut, et arutada seda kogukonnaga.

Otsused, mida tegime, sündisid spetsialistide soovitustele tuginedes. Ja need on õiged otsused. Tulge Haapsallu ja vaadake, siis saate aru, et meie otsused on õiged. Meil on päris head restoranid muide, töötavad.

Mind teie väited kahjuks ei veennud.

Teid see ei veenagi, teie ei ela Haapsalus. Haapsalus elavad arusaajad inimesed, seda on näha valimistulemusest. Mulle on öeldud, et olen kirvenäoga puutapja, ega seda ei ole vist ka ju mõtet teha? Lähtusime oma otsustes tarkade Eesti spetsialistide arvamusest.

Korrutate seda aina, aga ei viita, keda te silmas peate.

Proua Lootus näiteks.

Tema ütles, et raiuge puud maha?

See oli kollektiivne otsus: teede-ehitajajad, dendroloogid, maastikuarhitektid. Me võime vaielda, olen ennegi ju vaielnud, ega sein on ees. Te ei saa aru sellest. Ja see on teie mure.

Teil tol hetkel käsi ei värisenud? Et äkki hääled lähevad?

Kas te sellest saate aru, et puud langetas see, kes oskas, minu käed kirvest ei hoidnud.

Kuulge, keegi ei arva, et te käisite neid isiklikult raiumas.

Ei värisenud käed. Tegelikult olin ma kurb. Mu silmanurgas väreles pisar.

Krokodillipisar. Neid valasite ka viimases, enne valimisi tehtud Lääne Elu intervjuus.

See oli põhjusega tulnud pisar. See oli kole pilt, kui need puud maha võeti. Süda valutas puude pärast. Ilusad puud, pärnad ja... vist olid vahtrad.