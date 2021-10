VILJA KÜSIB | Indrek Treufeldt: võib-olla oli mul seni kõik liigagi hästi

Te viitate sellele, et Lennart Meri ei olnud üldse see inimene, kellena avalikkus teda tundis?

Ilmselt lõpuks.... See president, keda tundis avalikkuse ees, ei olnud päris see, kes... Mis mul üle jäi. Avalik president ja minu president ei läinud ühel hetkel enam kokku.

Ei... Raske öelda. See on hästi keeruline teema.

Mul on ju olnud kaks elu, üks on akadeemiline. Mind on akadeemiliselt huvitanud Eesti avalikkuse seis, ajalugu. Mulle tundus, et presidendi juurde minek annab mulle võimaluse mõningaid oma akadeemilisi ideid testida.

Kõik on hästi sätitud, loengud on ühel päeval. Ja pilves saab ju hästi asju ajada. Sain ka eile reageerida, kui oli vaja – mitte just keset loengut, aga vabal hetkel. Kui ma olin Kadriorus esimesel ringil, käis kõik paberi ja sulepeaga, klassikaliselt, võib-olla kohmakalt – mõneti aga võib-olla suurema keskendumisega. Nüüd on need asjad paindlikumad.

No aga just alguses on Alar Karisel teid kõige rohkem vaja. Te ei saa ju öelda, et ma ei tule täna kaasa, sorry, Alar, mul on loeng?

Noh, uimasus.... Mis see uimasus on? Uimasuses võib olla ka ratsionaalsust: et sa ei lähe närvi iga asja peale. Mõtled natuke enne, kui ütled. Mõtled ka teiste peale. Kõik konfliktid on ju sageli seotud paljude osapooltega. Mõelda tuleb nii, et keegi ei tunneks ennast lavalt lükatuna. Aeg on ju keeruline. Mitte olla liiga emotsionaalne, olla pigem ratsionaalne... Tuua välja argumendid, tõestada, selgitada, kasutades argumente, millel on ka kaalu, mis ei ole spontaansed.

Täpselt. Ja te teate väga hästi, mida presidendi avalike suhete korraldamine tähendab. Oma last näete edaspidi ainult magavana. Abikaasaga kohtute ainult erandjuhtudel. See töö tähendab sära, särtsu, pinget – aga teie olete ju flegmaatik. Või ma eksin?

Raske öelda. Tema epohhi on tegelikult vähe analüüsitud. Mihkel Mutt küll kirjutab temast omas võtmes, aga seda peaks analüüsima. See oli ikka päris absurdne – minna 25aastasena vabariigi presidendi teenistusse. Olen mõelnud, missugune jumbu ma olin alguses Eesti Televisioonis, täitsa laps ikka, kes alustab oma arglikku rada. Ja veel enne seda olin juba Lennarti juures! Ja siis veel Eesti Raadios ajakirjanik.

Ei, sugugi mitte. See oli sädelev aeg. Jah, suurepärane. Meil on olnud naispresident, selle üle tuleb uhkust tunda.

Paar sõna veel sellest, kuidas te sellesse ametisse saite. Kujutan ette, et võis olla nii: Karis helistas Sildamile ja kutsus teda. Sildam, kes on seda ametit varem pidanud mõtles: kurat, ma ei viitsi teist korda, see on ikkagi koera amet. Võtaks midagi mugavamat, näiteks sisenõuniku koha. Aga võib-olla Treufeldt... Ja siis helistaski Karis teile. Kuidas päriselt oli?

Eino... valitud president võttis minuga ühendust. Siis me rääkisime ja.... otsustasime. Tema pidi ka otsustama, et kas me klapime.

Sildami rolli ei olnud seal vahepeal?

Eks Sildam käis oma radu.

Olete omavahel sellest rääkinud? Äkki läks esimene kõne talle ja tema soovitas teid?

Noh... Me töötame ju ühel korrusel, see oli paratamatu, et mingil hetkel meie trajektoorid ristusid uudistemaja neljandal korrusel.

Te mõlemad olete varem presidendi heaks töötanud ja tulnud tagasi ajakirjandusse. On ka võimalik, et ajakirjanik käib vahepeal poliitikas ära ja tuleb ajakirjandusse tagasi. On see aktseptaabel asjade käik või on siis ka mõni küsitavus sees?

Ühelt poolt on hea, kui vaatad elu vahepeal teise seina äärest. Lennart Meri ja Alar Karise poliitilisi vaateid ei ole me ekstra lahanud, elame teadmises, et nad on apoliitilised, kogu rahva presidendid.

Mida see õieti tähendab?

See on jah, hästi pateetiline.

Ikkagi, Sildam ei varjanud oma lahkumisjutukeses, et ta loodab seegi kord Kadriorus ära käia ja ERRi tagasi tulla. Teie?

Eesti ajakirjanduse probleem on varjatud poliitilisus. Ajakirjanikud ajavad mingit ideoloogilist liini ja ütlevad ise: oi, ma olen sõltumatu ajakirjanik. See on selline ajakirjanduslik aktivism, aetakse mingit asja...

Nimed, palun.