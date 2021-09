VALIMISTE ERISAADE | Noored teatritegijad vürtsitavad Paide poliitmaastikku varivolikogu loomisega

Nende kohalik varivolikogu hakkab olema 23-liikmeline, täpselt sama suur kui Paide linnavolikogu. Aga varivolinikud ei ole poliitikud, nad ei tee kampaaniat, nad ei jaga helkureid ega lubadusi. Nad on 23 inimest, kelle jaoks Paide on kodu. Demograafiline läbilõige Paidest, viitab Teevet. Ta ütleb, et paari päevaga on juba päris palju huvilisi ning varivalimistel saab osaleda 8. oktoobrini.