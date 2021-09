Facebooki sisedokumentide järgi on firma hästi kursis, et tema toode ajab noori enesetappudele

Lehe teatel näitas üks Facebooki sisedokument, et enesetapumõtetega Briti teismelistest peab koguni 13% põhjuseks Instagramis toimuvat. USA puhul on see number 6%.

32% küsitletud neidudest märkis, et kui nad on parasjagu oma välimuse suhtes kriitilised, muudab Instagram nende enestunde hullemaks. Teise uuringu järgi leidis sama 14% USA noormeestest. Seejuures on üle 40% Instagrami kasutajatest 22-aastased või nooremad. Praegu tegeleb firma Instagrami versiooni arendamisega, mis on suunatud konkreetselt lastele.

Instagrami avalike suhete juht Karina Newton ütles, et platvorm üritab leida viise, millega kasutajaid teatud tüüpi kahjulike postituste vaatamisest eemale suunata. “Oleme ettevaatlikult optimistlikud, et sellise nügimisega saame suunata inimesi sellise sisu poole, mis neid inspireerib ja innustab,” ütles Newton. “Laiemalt peaks see muutma Instagrami kultuuri seda osa, mis keskendub inimeste väljanägemisele.”

USA kongressi liikmed kasutasid taas võimalust sotsiaalvõrgustiku kritiseerimiseks. Laste vaimse tervise kaitse eest võitlev esindajatekoja demokraat Lori Trahan kutsus firmat üles laste-Instagrami asutamise mõttest loobuma. Kriitilise avaldusega esines ka kaubanduskomitee vabariiklasest liige Cathy McMorris Rodgers, kelle sõnul ignoreerib Facebook komisjoniliikmete teabenõuet laste vaimse tervise teemal.