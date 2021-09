VILJA KÜSIB | Alar Karis habemest ei loobu: inimene ei pea olema mitte moodne, vaid stiilne

Kuidas ja kelle seltsis eile vastset võitu tähistasite?

Ega seda ei olnudki võimalik tähistada. Pidin olema „Ringvaate” saates ja siis „AK-s” ja siis veel „Esimeses stuudios”. Seda võimegi tähistamiseks nimetada.

Teie abikaasa kurtis eile, et pole teid viis päeva näinud. Millal saate äravalimist tähistada koos temaga?

Kui ma siit eluga pääsen, siis sõidangi koju ja saamegi kokku.

Koju, see tähendab Puhja lähedale maakohta, mille täpne nimi on...

... Mõisanurme küla Tartust 25 kilomeetri kaugusel Kavilda oru serval. Kultuurilooliselt oluline koht, seal kirjutas Käsu Hans luuletuse „Oh, ma vaene Tarto liin”.

Mis tähendab, et ka seni olete Tartusse tööle pidanud sõitma ja nüüd seisab ees kolimine Tallinna, Kadriorgu?

Jah, nüüd kolin ma juba teist korda. Riigikontrolörina kolisin viieks aastaks Tallinna ja abikaasa oli siin olnud juba 14 aastat, kuni me otsustasime koos Tartu tagasi minna, oleme mõlemad tartlased. Õigemini Tartu lähedale, et oleks natuke rahulikum.

Kui kolite Kadriorgu, siis hakkate oma päriskodus käima ainult nädalavahetusel, kui sedagi?

Nii ta on. Ma tean, mismoodi see on, kui ei saa kodus käia: siis muru kasvab, sest niita ei saa.

Palkate koduabilised, kes muru niidavad ja majapidamist korras hoiavad?

Eks mingi lahendus on vaja leida. Mul on kaks poega ja tütar, kes võiksid aidata.

Ega seal Kadriorus vist mugav pole. Kui Toomas Hendrik Ilves presidendiks sai, siis kurtis ta, et pole isegi öökappi, kuhu prille panna. Kuhu teie omad prillid siis panete?

Eks see amet ole ju selline, et käid kodus ainult magamas. Võib-olla ei peagi need nõudmised kuigi kõrged olema. Sellest on vara rääkida, mul puudub ülevaade, mis võimalused seal on.

Teil algab täiesti uus elu. Valve all olete juba üleeilsest saati?

Jah, mul hoiti silma peal juba enne äravalimist. See käib ameti juurde.

Te ei tohi enam autoga sõita?

Nii ta vist päris ei ole, aga jah, soovitatakse oma autot mitte kasutada.

Te ei saa enam üksi jalutama minna.

Sellega harjub, et pilk on peal. Arvan, et ei saa eriti hull olema.

Sotsiaalmeedias olete fotode peale jäänud eelistatult lipsuta, nüüd peate lipsu kandma hakkama iga päev. Viimati ei tunne te end lipsuga ülearu mugavalt?

No teate, ma olen olnud viisteist aastat kahe ülikooli rektor ja riigikontrolör, mis tähendab lipsu kandmist terve nädala. Kunagi lugesin üle, mul on kodus 69 lipsu. Kui kandideerisin Eesti Rahva Muuseumi direktoriks, ei olnud enam kohustust lipsu kanda, sain end vabamalt tunda. Tänapäeval saab viisakalt riides olla ka ilma lipsuta. Presidendiamet nõuab arusaadavalt, et lips on kaelas.

Nüüd hakatakse teile ju nõu andma, missugust ülikonda kanda, missugune peab olema lips ja kui palju maksab särk ülikonna all. Kuivõrd olete valmis sellist nõu kuulda võtma?

Nõu tuleb alati kuulata, et seda, missuguseid riideid osta, otsustan ma ikka ise. Tähtis pole mitte tingimata moodne, vaid see, et inimesel on teatav stiil – ja see on mõnes mõttes aegumatu.

Mis piirist te oma välimuse tuunimisel üle minna ei lase?

Noh.... Mul on pikemat aega habe olnud. Kui keegi peaks rääkima hakkama, et peab päris maha ajama, siis tekib võib-olla diskussioon. Kuigi on olnud aegu, kui mul pole habet olnud. Ülikooli rektorina on minust tehtud maal, millel ma end ka ise ära ei tunne. See habe on mul, jah....

Habe on kallis, sellest te ei loobu?

Ma ei näe põhjust loobuda. Habe peab lihtsalt olema korrektne, ilusti aetud.

Olete valmis seda igal hommikul kellelgi teisel piirata laskma?

Ma oskan ise ka habet ajada, tänapäeval on ju masinad olemas.