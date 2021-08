Alar Karisest saab Eesti järgmine president? ERMi direktor kinnitas, et ettepaneku taga on neli erakonda

Delfiga rääkinud Karise sõnul kinnitas Ratas talle, et temaga ühendust võtta palusid nelja erakonna – Reformierakonna, Isamaa, Sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna juhid. Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev kinnitas Delfile, et Jüri Ratase nõusoleku uurida Alar Kariselt valmisolekut asuda presidendikandidaadi kandidaadiks vastavalt kokkuleppele peaminister Kaja Kallasega. Karis pidavat homme otsuse tegema.

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar: "Selle jaoks, et Alar Karise kandidatuuri arutatada, on vaja kõigepealt tema nõusolekut. Juhu kui see nõusolek on olemas, siis me kindlasti oleme valmis Karise kandidatuuri kaaluma aga loomulikult tahame me temaga fraktsiooniga kohtuda siis." Indrek Saar: "Aega on jäänud väga vähe. Suvi on ju läinud – maakeeli öeldes – lörri."

Saar kinnitas erakonnajuhtide kokkulepet, mille kohaselt helistas Jüri Ratas Alar Karisele. "See oli meie kokkulepe, et Jüri Ratas küsib, kas Alar Karis üldse võiks olla nõus. Ei ole mõtet edasi spekuleerida, kui ta oma nõusolekut ei anna."

Karis: praegu pole ma öelnud ei jah ega ei

Karis sõnas, et kui temast kandidaat peaks saama, siis võitu ta ei eelda, kuna riigikogus ei ole hääled garanteeritud. "Kui inimene annab selle garantii - noh, ma arvan et ta ei saa seda teha, siis ta tegelikult ju valetab. Tegemist on salajase hääletusega." Erakonnajuhtide tasemel pole keegi peale Jüri Ratase Karisega ühendust võtnud.

Karise sõnul lähtub ta otsustamisel perest, kuid eelkõige Eesti riiklikest huvidest. "Tuleb natuke mõelda, et kas endal on need isikuomadused, mis ootused on Eesti Vabariigi presidendile. See ei ole ikkagi selline koht, et kandideeriks oma teadlaskarjääri alguses teaduriks – see on ikkagi hoopis midagi muud ja kui reaalne ettepanek tehakse, siis tuleb seda kindlasti kaaluda ja et see vastus oleks tõesti kaalutletud, mitte emotsionaalselt öeldud jah või ei."

Karis tajub, et presidendikandiaadiks olemine praegusel ajahetkel sisaldab riske. "Isegi kui sinu nimi figureerib, juba siis sa oled osa poliitmängust - sellega peab igaüks arvestama, kes nõusoleku annab. Aga ma rõhutan veelkord, hetkel ma ei ole öelnud ei jah-i ega eid."