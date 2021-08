Poliitikud puhkavad? Võimaliku presidendikandaadi Alar Karisega erakonnad nädalavahetusel kontakti ei otsinud

Reedel jõudis presidendikandidaadi otsimine tupikseisu, kui erakondade juhid ühisel kohtumisel otsustasid et põhifavoriit Tarmo Soomere ühistoetust ei leia. Kohtumise ainuke reaalne tulem oli, et lepiti kokku uus kohtumine – täna õhtul kella 21-ks. Vahepealsel ajal lubasid erakondade juhid mõelda, arutada ja otsida uut kandidaadikandidaati. Mida aga nädalavahetusel reaalselt ära tehti?

Kui Keskerakonna juht Jüri Ratas jäi kommetaarides põiklevaks ega soostunud ütlema, mis pingutusi Keskerakond nädalavahetusel uue kandidaadi leidmiseks tegi ning kas ühegi potentsiaalse kandidaadiga ühendust võeti, siis Reformierakonda juhtiv peaminister Kaja Kallas jäi päeva jooksul üleüldse tabamatuks. Siiski nentis Ratas, et esmaspäeva õhtul kohtuvad parteide esimehed virtuaalselt.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid arvas nädalavahetusel, et mõeldav ühiskandidaat võiks olla Eesti Rahva Muuseumi juht Alar Karis. Küsimuse peale kas Karisega ükski erakond nädalavahetusel ühendust võttis, vastas too eitavalt. Ka Jüri Luik, kelle nime Delfile teadaolevalt on varasemalt arutanud mitmed erakonnad, jäi tabamatuks.