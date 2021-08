Kliimakriis: teadlased on märganud endeid Golfi hoovuse peatumisest

Kliimateadlased on tähele pannud hoiatavaid märke Golfi hoovuse peatumisest, vahendab Guardian. Hoovuse peatumine on Maa üks peamisi potentsiaalseid pöördepunkte. Pöördepunktid on hiiglaslikud, kiired ja pöördumatud kliimamuutused, näiteks Gröönimaa liustike sulamine, mis tõstab suurel määral üleilmset veetaset, või Amazonase vihametsa häving, mistõttu eritab mets nüüd rohkem süsihappegaasi, kui endasse koguda jõuab.