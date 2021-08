Aet Annist: inimest paneb tegutsema ainult hirm peatse õuduse ees

Eestis on sel aastal olnud küll kuum suvi, kuid see ei ole tekitanud sellised maastikupõlenguid nagu mitmel pool mujal maailmas. Ja kuna kõige rängemad sündmused on toimunud meist eemal, pole me suutnud kliimakriisi küllalt tõsiselt võtta, kõneleb Annist. Ometi on juba ammugi aeg. Oli juba kolmkümmend aastat tagasi, kui sellest esimesi kordi kõnelema hakati.