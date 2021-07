VILJA KÜSIB | Yana Toom: mulle sobiks Tiit Vähi. Ja siis mõtlesin: kurat, helistaks Toomas Sildamile!

Meil siin üldse ei saja, kuid valmivad õunad ja ametlikult on välja kuulutatud koroona kolmas laine. Reformierakond leiab, et selles võiksid vaktsineeritud saada eeliseid, kui olen märganud, et Keskerakonnale see mõte peale ei lähe? Missugune on teie seisukoht?

Minu teada pole erakonnas neid arutelusid olnud, või kui ka olid, siis ma ei osalenud neis. Lühidalt, mulle see mõte ei meelde. See on diskrimineerimine. Mina olen vaktsineeritud ja vaktsiinide pooldaja, kuid olen nõus ka edaspidi maskis käima ja kannatama piirangute all võrdselt kõigi teistega. Ma saan selle mõtte loogikast aru, aga see ei meeldi mulle.

Te oleksite nõus laskma tervel ühiskonnal piirangute all kannatada nende pärast, kes end kaitsesüstida ei taha?

Vaadake, see on kahe otsaga asi. Kuidas sa jõuga inimesi survestad? See näeb praegu välja ikka nagu piits ja präänik: kui tahad minna restorani, pääsed sinna QR-koodiga. Mul on mitu korda piiri ületades ette tulnud, et plika leti taga vaatab koodi ja ütleb: ok, you can go. Neid aparaate ei ole igal pool. Sundimise tagajärjel võivad inimesed hakata koode põlve otsas võltsima. See on imelihtsalt tehtav, eriti kui see on paberkandjal.

Kui te olete lauspiirangute poolt, siis...

Ma ei ole lauspiirangute poolt. Olen diskrimineerimise vastu.

Hästi, küsin teisiti. Inimeste vabadused lõpevad enamasti seal, kus teiste ohustamine algab. Süstimisest – selleks on kõik võimalused olemas – keeldujad panevad ohtu teiste tervise – üldjuhul. Kuidas sellele argumendile vastate?

Ei vasta tõele, et kõik võimalused on olemas. Kui mõnda väikelinna saadetakse vaktsineerimisbuss, tekib elav järjekord. Inimesed vaktsineerivad end hea meelega. Igaühele ei istu see digiregistratuuri värk. Sillamäel ei olnud vaktsineerimispunkti, aja pidi broneerima Kohtla-Järvele või Narva. See ei ole eriti mugav. Me peame ikkagi inimesteni jõudma.

