VILJA KÜSIB | Tanel Kiik: loomulikult käis tagasiastumise mõte peast läbi

Millal te te tagasi astute?

Kindlasti on inimesi, kes minu tagasiastumist ootavad, ja ka neid, kes mind toetavad. Ei ole kindel, kumbi on rohkem. Pean oma vastutuseks Covidi kriisi lahendamist, vaktsineerimisega tegelemist. Ka terviseameti külmaruumidest juhtunu asjaolude väljaselgitamisse panustamist.

Kes peab terviseameti ladudes riknenud vaktsiinide eest vastutama?

Selleks on tehtud eraldi riigisekretäri juhtimisel ekspertiisikomisjon, et hinnata, kas neli aastat tagasi terviseametile üle antud ruumid, kas jahutus- ja teavitussüsteemid olid piisavalt hooldatud ja kontrollitud. Hoone omanik on RKAS, rentnik terviseamet. Kui ilmneb, et tegematajätmisi on hoopis ministeeriumi tasandil, siis tuleb ka see välja tuua.

Olete öelnud, et teie olete ametis selleks, et täita seatud 70 protsendi vaktsineerimise eesmärk. Kui selleni ei jõuta – näiteks Politico arvab, et ei jõuta –, kas on põhjus tagasi astuda?

Kui jõuame 69,9 protsendini, on üks olukord. Kui see tase jääb aga selgelt saavutamata, on see loomulikult minu vastutus.