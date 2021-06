Uus võimalus originaalseid brändikaupu tõesti soodsalt osta: elektroonika ja rõivad on USA-s palju odavamad

„Ostjad ei usalda meid mõnikord, nad arvavad, et meie pakutavad hinnad on ebareaalsed. Nad eeldavad, et summale lisanduvad veel tolli- või muud maksud. Seetõttu on meie peamine proovikivi klientidele selgitada, et ostja maksab üks kord ja hind sisaldab juba kõiki makse. Seepärast kinnitame korduvalt, et hind on lõplik; selgitame tihti, kuidas see võimalik on; jagame edulugusid ja tagasisidet Facebookis ning lõpuks, kui tooted klientidele kätte toimetatakse, kommenteerivad rahulolevad ostjad või jätavad juba ise tagasisidet,” ütleb Shipzee.com-i esindaja.