VILJA KÜSIB | Arkadi Popov Keskerakonda astumisest ja valimistel kandideerimisest: elame, näeme

Teid pole ammu avalikusse ees nähtud, kuidas läheb?

Hästi. Tegelen Lääne-Tallinna keskhaiglaga ja lisaks sellele vaktsineerimise korraldamisega Marek Seeri töörühmas, olen selle rühma juhi asetäitja. Igal hommikul arutame koos, kuidas vaktsineerida Eestit.

Mis sobib teile paremini: kas pidev avalikkuse ees võimlemine, nagu mäletame pandeemia kurjadest päevadest, või rutiinne haiglajuhtimine ja vaktsineerimise korraldamine?

Kõik sobib hästi. Need on lähedased ülesanded. Kriiside lahendamine meeldib mulle väga, nii et haigla juhtimine kriisi olukorras meeldib ka. Sellist mastaapset vaktsineerimist nagu praegu tehakse Eesti ajaloos esimest korda. Ka see on kriisi lahendamine.

Algatuseks sellest, kuidas te Lääne-Tallinna keskhaigla juhiks saite. Mäletatavasti toimus terviseametis pärast esimest lainet verevahetus, teie esiti jäite. Siis kandideerisite ja saite Lääne-Tallinna keskhaigla juhiks. Hiljem on TA uus juht Üllar Lanno kahetsenud, et te ei jätkanud, ja viidanud, et haigla nõukogu ei pidanud seda sobivaks. Nõukogu liige Betina Beškina on viidanud, et teie ise ei pidanud õigeks kahel toolil istuda. Kuidas sellega siis oli?