VILJA KÜSIB | Henn Põlluaas: Jüri Ratase rahakasutuse lugu on ääretult mage

Olete poolametlikult välja öelnud, et olete EKRE presidendikandidaat. On see nüüd täitsa kindlaks saanud? Pole jäänud muljet, et oleksite alustanud aktiivset kampaaniat.

Praegu on vara alustada aktiivset kampaaniat, seda enam, et ametlikult ei ole me presidendikandidaati välja käinud ega kinnitanud. EKRE põhikirja järgi kinnitab kandidaadi kongress ja see tuleb alles suvel.

Jüri Ratas pole ka ametlikult kinnitatud, ta pole isegi välja öelnud, et tahab presidendiks saada, ometigi käib aktiivne kampaania: tassib palki, kohtub inimestega, vaatab lehmale silma. Teie vist midagi sellist ei tee – või teete, aga ei pane pilte Facebooki?

Kõigisse asjadesse tuleb suhtuda pieteeditundega ja jääda rahulikku olekusse, et mitte üle pakkuda.

Jüri Ratas on teie meelest üle pakkunud?

Ma ei tea, kas temast saab Keskerakonna presidendikandidaat. Eelmise aasta lõpuni kinnitas Ratas, et tema ei soovi mingil juhul presidendiks saada, siis mingil hetkel retoorika muutus ja ta ütles: võib-olla.

Kuula siit.

Teeme kõigepealt teie suhtes asjad selgeks: teid kinnitab erakond kindlasti ära?

Jah, see ei ole saladus, et mulle on selline ettepanek tehtud. See on suur au. Aga ma ei tahaks sündmustest ette rutata. See on asi, mida tuleb tõsiselt kaaluda, mitte ainult erakonnas, vaid ka perekonnas. Kui peaks minema nii, et minust saab ametlik presidendikandidaat ja mind ka valitakse, siis tähendab see ju väga suurt elumuutust kõigile lähedastele. Nende arvamust võtan ka kuulda.

Kust teil säärane mõte üldse tuli, et te presidendiks sobite?

Teate, mulle ei ole see mõte pähe tulnudki. Mulle ei ole ka pähe tulnud, et võiksin saada Saue linnapeaks või et ma tahan hirmsasti riigikogu liikmeks või riigikogu esimeheks saada. Ent kui teed tööd ausalt ja oma parima äranägemise järgi, ei aja taga isiklikku huvi, siis kahtlemata seda märgatakse. Siis ei ole ka imestada, et selliseid ettepanekuid tehakse.

Niisiis arvate, et sobite presidendiks?

Arvan küll, miks mitte.