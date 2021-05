Kohus peatas põlevkiviõlitehase ehituse

Mullu aprillis pöördusid noored kliimastreikijad MTÜ Loodusvõlu nime all kohtusse Eesti Energia kavandatava Enefit280 põlevkiviõlitehase vastu. Kaebuses nõudsid noored, keda esindab Keskkonnaõiguse Keskus, et kohus tühistaks Narva-Jõesuu linnavalitsuse antud ehitusloa põlevkiviõlitehase rajamiseks ja tagaks Enefit280 õlitehase püstitamise puhul esialgse õiguskaitse.

Tartu halduskohus esialgset õiguskaitset ei kehtestanud. Tänane Tartu ringkonnakohtu määrus tühistas selle otsuse. See tähendab, et ehitusloa kehtivus on peatatud, kuni jõustub menetlust lõpetav lahend. Kohtuotsus ei kuulu edasikaebamisele ja kehtib tänasest. Üks kohtunik jäi eriarvamusele.

"Kohus kinnitas tänase määrusega meie väidet, et KSH aruande sõnastuse kohaselt ei ole Natura alale ebasoodsa mõju avaldumine välistatud, mis aga on eeltingimus selliseid alasid mõjutada võivate tegevuste lubamiseks," selgitas Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kärt Vaarmari. "Seejuures on see ainult üks viga õlitehase keskkonnamõju hindamise menetluses - kaebuses oleme neid välja toonud veel mitmeid. Meie hinnangul on õlitehase rajamise otsus tervikuna läbi kaalumata ning õigusvastane.”