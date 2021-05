Eestis on saadaval esimene trükitoorainete aboneerimise teenus HP Instant Ink

Enne teenusega tutvumist on vaja teada, millistele printeritele see on mõeldud. R. Levalds märgib, et HP Instant Ink on mõeldud kasutamiseks ainult HP toodetud tindi- ja laserprinteritele. Üldiselt sobivad selle teenuse puhul kõik praegu ostetavad HP tindiprinterid, millel on kleebis Instant Ink. Sisuliselt ei ole need printerid toodetud varem kui kaks aastat tagasi. Erandiks on need printerid, mida täidetakse tindipudelitega – nende puhul ei saa seda teenust kasutada.

HP pakutav prinditeenus on Eestis ja kogu Baltikumis saadaval alates 1. aprillist. HP jaemüügispetsialist Ralfs Levalds selgitab, et mujal maailmas, näiteks Skandinaavias, on HP Instant Ink olnud saadaval juba paar aastat ja seal on mitu miljonit selle teenuse kasutajat. On oluline märkida, et HP on esimene tootja, kes pakub trükitoorainete aboneerimise teenust Balti riikide klientidele.

Üks esimesi tingimusi teenuse HP Instant Ink kasutamisel on see, et printer tuleb ette valmistada. See peab olema kogu aeg ühendatud nii Wi-Fi kui ka elektrivõrguga, kuid seadet ennast ei ole vaja pidevalt sisselülitatuna hoida. See kõik on vajalik selleks, et teenus toimiks automaatselt ja takerdumata. Tuleb märkida, et kõigil kahe viimase aasta jooksul toodetud HP printeritel on Wi-Fi juba sisse ehitatud. Mis puudutab laserprintereid, siis ainult kõige lihtsamatel seda funktsiooni ei ole ja seega nende seadmete puhul teenus HP Instant Ink ei toimi.

Teenuse HP Instant Ink saamiseks tuleb luua kasutajakonto ja registreeruda veebisaidil. Kui olete sisestanud kogu vajaliku teabe, leiab programm ise printeri ja see ühendatakse teenusesüsteemiga.

Kui kasutaja on edukalt registreerunud, on järgmine samm teha valik pakutud aboneerimiskavade hulgast. Tindi- ja laserprinteritel on need pisut erinevad. Odavaima aboneerimiskava hind on 0,99 eurot kuus koos käibemaksuga – see on 15 lehe maksumus tindiprinteriga printimisel. Kasutaja ei pea midagi rohkem maksma. Oluline on silmas pidada, et selle teenuse puhul ei võeta arvesse, kui palju tinti on konkreetseks printimiseks kulutatud. See tähendab, et pole vahet, kas olete printinud ühe sõnaga või suure joonisega lehe. Tähtis on ainult prinditud lehtede arv. Kuna kasutaja tavaliselt ei jälgi kuu jooksul prinditud lehtede arvu, soovitab R. Levalds alguses valida aboneerimiskava, mis võimaldab printida suurema lehtede arvu, näiteks 100 ühikut. Hiljem võib kasutaja vaadata, kas see kogus on piisav, ja vajaduse korral saab kava igal ajal muuta.