VILJA KÜSIB | Sven Sester: täna hommikul oli suur šokk. Piinlik, et nihuke asi on olnud

Inimeste erakonda kutsumises ei ole midagi imelikku. Ma arvan, see on väga mõistlik. Kõikide sellise suurte blokkidena erakonda tulekute puhul on erakond hiljem – kahjuks hiljem, mitte enne – on erakond reageerinud. Pärnu näide oli teil väga hea. Erakond reageeris kohe, kui avastas, mis seal oli. Kohtulikult karistatuid ei olnud võimalik erakonda vastu võtta. See on hästi oluline, et erakond väärtussõnumi välja ütleb.

Teie jutust jääb mulje, justkui oleks tegu millegi uuega. Kuid juba 2015 toodi enne sisevalimisi erakonna Pärnumaal juhatusse 50 liikmeavaldust, pooled kurjategijatelt. 2011 veeti erakonna suurkogule Peipsi äärest bussiga kalureid, kel polnud õrna aimugi, mida nad teevad. Samasugused näited on 2009. aastast ja vähemasti sealtpeale ongi selline häbiväärne praktika Isamaale omane. Miks te teete täna kõik nägu, nagu polekski see teil tavaline kord?

Piinlik on võib-olla see kõige täpsem sõna. Piinlik, et nihuke asi on olnud. Hea, et uue nädala alguses koguneb korraliselt erakonna juhatus. Ei saa üle ega ümber selle teema laualetoomisest. Oluline on see, et need inimesed ei ole veel erakonda vastu võetud.

Pole midagi öelda, täna hommikul oli suur šokk. Madis Sütti ma muidugi ei tunne, ma pole teda eluski näinud, aga sellel ei olegi võib-olla nii suurt tähtsust. See viis, kuidas inimesed on erakonda tulnud... siin ei ole kahtepidi mõistmist. See, et inimesed erakonda tulevad, on iseenesest väga mõistlik. Selle nimel pingutab iga erakond maksimaalselt. Minagi olen kümneid inimesi erakonda toonud oma kahekümneaastase parteiaja jooksul. Kahte olulist asja peaks teadma: kes need inimesed on, ja teiseks, et ei tulda mingi hüve või asja vastu. Siin on asjad käest ära läinud.

Viimaste päevade ja nädalate sõnumid, mis on tulnud... Vaatan, ERR on avanud lausa eraldi rubriigi Isamaa teemadest.

Eks see ole erakonna juhatuse otsus. Mina arvan, et praegu peaksime rääkime nii neist neljasajast inimesest, kes on potentsiaalselt erakonda tulemas, aga ka meie uuest liikmest, kes on selle taga olnud. Küsimus on ikka alati väärtustes.

Tuleb tunnistada, et Alina Berebeljuh on võimekas inimene, nii palju uusi liikmeid ei ole teil keegi suutnud varem värvata. Äkki pakute talle kohta erakonna juhatuses või kampaaniameistri rolli?

Kui päris aus olla, siis ongi juhatusel tekkinud esimesed küsimused. Esimene etapp, millega on tegeletud, on küsimus kriminaalkorras karistatuse kohta. Selle etapiga hakati tööle. Ärge unustage, et tegemist pole mitte neljakümne, vaid neljasaja inimesega. Uue informatsiooni tulles ei räägi me enam sellest, kas kellelgi on kehtiv karistus või mitte, vaid sellest, mis alustel on inimene erakonda tulnud.

Kui uudistest käis läbi, et Isamaa liikmeskond suureneb päevaga viie protsendi võrra – seda on väga palju –, siis oleks ju juhatuse liikmetel võinud tekkida küsimus, et kuidas nii?

Kui päris aus olla, siis erakonna juhatuses ei ole seda teemat seni veel arutatudki. Kui päris aus olla, siis nelisada inimest on läbi käinud alles eile – või oli see kolm päeva tagasi? Kui ma kuulsin esimest korda neljasajast inimesest, siis ma googeldasin, et kes on see härrasmees, kes peaks potentsiaalselt selle taga olema.

Ja nagu te näete, erakond on valmis, kui selline asi juhtub, uuesti reageerima. See reageerib saab tulla ainult erakonna juhatuse tasemel. Ma arvan, et seda tehakse ka järgmise nädala alguses.

Mis väärtussõnumist me räägime? Jutt käib mustrist, mis on jõhkralt toiminud üle kümne aasta.

Erakonnasisesed arutelud, kes vastutab ja miks see üldse nii juhtus, seisavad alles ees. Ärge seda kartke, et neid ei tule. Sellises demokraatlikus erakonnas, nagu Isamaa vastuvaidlematult on – küll me selle läbi käime: kes need nelisada inimest olid, kes nende taga oli, kas Madis Sütt toimetas üksi või oli seal mingi laiem seltskond.

Jaa, aga erakonna reageering, ma arvan, tuleb adekvaatne. Ärme unusta, et erakonna reageeringut ei ole veel tulnud. See tähendab, et me ei hakka tegema mingeid pikaajalisi rahulikke toiminguid.

Te küsite väga suuri küsimusi. Praegu ei ole küll kuidagi kindel, et Seeder oleks selle kaasusega seotud. Kui see seotus oleks, siis oleks hoopis teine olukord. Praegu on erakond saanud n-ö natist kinni õigel ajal.

Ei, mul ei ole põhjust kahelda selles, et ta ei teadnud seda. Mul ei ole ühtegi teist informatsiooni praegusel hetkel. Kui meie arutelu oleks toimunud mõned päevad tagasi... Ega mina sain sellest teada täna hommikul nagu teiegi – et tegemist on potentsiaalse häälteostmise ja hüvede pakkumisega. Kolm päeva tagasi oleks Helir-Valdor Seedri reaktsioon võinud olla täpselt selline, nagu – ma kujutan ette – oli.

Ma pigem arvan, et siin need väärtushinnangud ei lange kokku. Kui see vastab tõele – ja mul ei ole kahtlust, et see ei vasta tõele (mõtleb ilmselt, et vastab tõele – VK), kui pakutakse raha või hüvesid erakonnaga liitumiseks – see ei ole see erakond. Meie erakonna on palju vanu – heas mõttes vanu – üle kümne aasta erakonnas olnud inimesi, veterane, kellel on selged väärtushinnangud.

Ma arvan, et see arutelu tuleb teisipäeval.

Hästi, räägime demokraatiast erakonnas. Seesama suurkogu edasilükkamine, mille põhjuseks on, et Seeder kardab oma koha pärast. Või see arutelukultuuri dokument, mis on põhjustanud massiivset mittemõistmist. Takkapihta kirjutas Õhtuleht, et juhatuse liikmete volituste pikendamise hääletusel toimus pettus. Kuidas on see kõik kohane demokraatliku kultuuriga erakonnas?

Ütlen sissejuhatavalt, et teil on alati sellised toredad küsimused, kus on hinnangud juba sees. Aga ma püüan siis anda oma hinnangu. Esiteks üldkogu võimalik edasilükkamine. Oli kaks eri positsiooni: teha kiiresti ja võimalikult hübriidsena, peaasjalikult elektrooniliselt, kuna ei ole võimalik füüsiliselt kokku saada; ja teine võimalus: lükata see edasi aega, mil füüsiline võimalus on olemas.

Millal suurkogu toimub?

Praegu on nii juhatuses kui ka volikogu tasemel kokku lepitud, et esimesel sobival võimalusel füüsilisel kujul.

Kas teile ei tundu, et see peaks toimuma ikka õige pea – seoses sündmustega, millest me äsja rääkisime?

Jaa, ja sel juhul tähendaks see elektroonilist valikut.

Valitsuski suudab elektrooniliselt töötada, miks Isamaa ei suuda?

Hübriidne valik on täiesti olemas. See on see, mille Parempoolsed ühe valikuna välja pakkusid. Sel hetkel leidis erakond, on põhjust füüsiliselt kokku tulla. Olid nii poolt- kui ka vastuargumendid.

Mida teie pooldasite?

Olen alati öelnud, et ei ole hübriidse vastu. Aga arvestades, et inimesed ei olnud pikalt üksteist näinud, leidsin, et võiks teha füüsilise kokkusaamise.

Nii, see arutelukultuuridokument. Teie jätsite hääletamata, miks?

Arutelu selle üle, kuidas peaksime erakonna sees ja väljaspool seda – missuguseid kujundeid ja narratiive me loome – on väga mõistlik. Dokumendi kui säärase järele ei näinud ma vajadust. Meil on põhikirjas olemas kõik meetmed. Kui me soovime näiteks teha noomitust erakonna liikmele, siis selle kohta on kõik olemas. Täiendavat dokumenti ei olnud vaja.

Mõte oli vist selles, et saaks hakata Parempoolseid välja viskama?