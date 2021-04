Kuigi kaitsepolitsei on rõhutanud, et viimatiste meeleavalduste taga ei maksa Kremli karvast kätt näha, ütles politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher reedel otsesaates "Vilja küsib", et politsei on tegutsenud kaitsepolitsei ohuhinnangu kohaselt ning see ütleb, et põhiseaduslik kord võib olla ohus.