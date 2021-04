KUULA SAADET | Kuidas jõuda IT-d ja finantsteadusi kombineerides suurte tegudeni?

Nii oma tänasest ettevõtmisest idufirmas Producement kui ka varasemast tööst Wise’s (endine Transferwise) rääkides ei saa Risthein üle ega ümber multidistsiplinaarsuse olulisusest. „Sa pead esiteks oskama väga hästi IT-d ja programmeerimist. Programmeerimine on lihtsalt tööriist. Programmeerida on ka lahe, aga see on peamiselt vahend muu asja saavutamiseks. Nii nagu ehitajal on haamer maja ehitamiseks, ehitavad programmeerijad tooteid,” ütleb ta ja lisab, et nii praegustes tegemistes kui ka Wise’s töötades on tema finantsteaduste ja IT taust osutunud asendamatuks.