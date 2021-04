Sveta Grigorjeva avaldab oma unelmate valitsuse koosseisu

Sveta Grigorjeva ja Vilja Kiisleri jutuajamine algas aga hoopis "naisluuletajatest" ja neist, kes "naisluuletajatest" rääkimist vajalikuks peavad. Kust see nais-liide üleüldse igasugu tegevusalade ette tekib, kui tegija on naine, ja miks seda eriti ei kasutata, kui tegija on mees?