SUVEKS TÖÖLE | Viivika: Viis nippi, kuidas edukalt praktikale kandideerida!

Kui jõudis kätte aeg hakata kandideerimisavaldusi sisse andma, saatsin oma avalduse ka SEBsse. Minu tagasihoidlik suhtumine SEB-sse kui praktikapakkujasse muutus täielikult peamajas toimunud karjääripäeval. Tulevased juhendajad võtsid meid vastu naerusuil ja ülimalt abivalmilt

ning mul tekkis kohe tunne, et just siin ma tahaksingi töötada. Kusjuures sellist minu jaoks iseenesest mõistetavat sooja kohtlemist ei kohanud ma mitte iga praktikapakkuja juures.

Pärast karjääripäeva saatsin SEB-le veel kaks ülesannet – ühe vlogi ja ühe kommunikatsiooniplaani – ning aprilli lõpus saabus peale pikka ja sisukat kandideerimisperioodi rõõmustav uudis: pakkumine töötada suvel SEB-s. Saatsin oma jah-sõna kohe, kui meili nägin!

Viis nippi, kuidas edukalt praktikale kandideerida!

1. Vali endale suveks selline praktika, mis paneb sul iseenesest silmad särama ja mille nimel oled sa nõus tegema ka lisaülesandeid. Nii ei pea sa intervjuudel ja kohtumistel üle oma varju hüppama, et endast meeldejäävat esmamuljet jätta, vaid see kõik tuleb loomulikult.

2. Isegi kui sulle on vormide või ülesannete saatmiseks esitatud kindel tähtaeg, siis tegutse võimaluse korral juba varem: kui sinust jõutakse kandideerimisel ette, võib olla koht selleks ajaks, kui sina oma avalduse esitad, juba täidetud. Teistpidi aitab kinnises voorus, kus oodatakse ära kõigi vastused enne protsessiga edasi liikumist, varajane tegutsemine teiste seast silma paista. Tööandjal on palju rohkem aega su vastusesse süübida siis, kui see saabub talle eraldi, mitte koos kümne teise vastusega.

3. Koosta oma CV alternatiivses keskkonnas. CV-keskuste pakutav võimalus endale CV koostada on mugav, kuid juba vananenud funktsioon. Kui tahad tööandjale juba varakult silma jääda, koosta oma CV looming.

4. Kasuta ära igat avaliku esinemise harjutamise võimalust koolis. See aitab sul intervjuul oma närve rahustada, sõnumeid kompaktselt ja arusaadavalt esitada ning filmilindil särada.

5. Kirjuta oma CV-sse iga kogemus, mis sul on, isegi siis, kui see ei näi üldse haakuvat kandideeritava töökohaga. Mida mitmekülgsema inimesena sa näid, seda suurem on tõenäosus, et sind valitakse teiste seast välja. Lisaks sellele võib sulle ebaolulisena näiv kogemus sulle tööandja silmis plusspunkte anda.

Suveks tööle! on Delfi suvesari tööpõllu kõige noorematest. Samal ajal, kui paljudel on puhkused, asuvad ametisse kümned tuhanded noored üle Eesti - kes teenima lisaraha, kes kooli kõrvalt praktikale. Hoiamegi silma peal seitsmel noorel, kes räägivad tööotsingutest ja tegemistest sel suvel oma uues ametis.