SUVEKS TÖÖLE | Viivika kahe kuu tegemised: "Saame jagada kogemusi ja arvamusi töistel kui ka ühiskondlikel teemadel"

Lisaks ettevalmistuste tegemisele astusin ma üles ka selle projekti peamises turundusmeediumis ehk videos.

See on siiamaani minu SEB-s veedetud aja kõige väljakutsuvam ülesanne, kuna kogu video tuli üles võtta ühes tükis ehk ühe võttega, ma olin endale appi kutsunud seitse praktikanti, kelle väärtuslikku aega ma võimalikult tõhusalt ära tahtsin kasutada ja mõningastest äpardustest (nagu näiteks vale diktsioon või meelestläinud lause) tuli kiiresti üle saada ja aina uuesti proovida.

Kolleegi sõnadest „Sina või kaaspraktikant loeb selle video sisse, ise otsustad", mis rõhusid eesootava ülesande lihtsusele, sai tõeliselt vahva ettevõtmine ja enese proovile panek. Peale aplausiga lõppenud võttepäeva sain rahuliku südamega võtteplatsilt otse matkale suunduda ja tulemust ootama jääda.

Dünaamiliste tegevuste alla kuuluvad minu tööülesannete hulgas veel eriilmelised koosolekud, mille teemad varieeruvad seinast seina. Näiteks võib päevakavas olla partneritega (näiteks Delfi, Õhtuleht, Noortebänd) erinevate koostöövormide välja mõtlemine, pangatoodete turundamine, kommunikatsioonikavade jaoks sisendi saamine või projektide edenemisega seonduv. Lisaks sellele olen ma assisteerinud Ted Talki formaadist inspiratsiooni saanud siseürituse SEB Talki korraldamist, aidanud selle tarbeks disaini välja mõelda ja lihvida, jooksnud mööda maja plakatitega ringi ja tegelenud üritusega seonduva kirjatööga.

Kõigist tegevustest on minu jaoks kõige olulisem see, et pidevalt oma ala professionaalidega kokku puutudes saame me jagada oma kogemusi ja arvamusi nii töistel kui ka ühiskondlikel teemadel ja sellest moodustub hindamatu väärtusega teadmiste pagas tulevikuks.