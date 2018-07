SUVEKS TÖÖLE | Viivika: Esimene kaugtöökogemus. Rongis saab töö tehtud ja minek maale võtab vähem aega kui kojusõit Tallinnas

Praktika jaoks Tartust Tallinnasse sugulaste juurde kolimisega kaasnes minu jaoks üks igavene probleem, mis mind siiamaani peaaegu et iga päev tüütab: pikad vahemaad ja ummikud. Kui hommikud on minu jaoks sobivad ja täpselt paraja pikkusega selleks, et ma oma unerežiimist välja tuleksin, siis on õhtud hoopis teistsugused.

Kuigi ma olen nüüdseks intensiivsete kaheksatunniste tööpäevadega harjunud ja peale tööd on jaksu veel nii mõndagi ette võtta, siis selleks ajaks, kui ma oma äärelinnas asuvasse suvisesse koju jõuan, olen ma linnaliinibussis püsti seistes loksumise, mitte millegi tegemise ja minutite mööda tiksumise jälgimise tõttu täiesti frustreeritud. Olukorrale ei tule kasuks ka see, et suvised raudtee remonttööd on Tallinna sisesed liinid minu jaoks olulistel aegadel seisma pannud. Kokku läheb mul peale tööpäeva, mis lõppeb tavaliselt kell 17.15, Tornimäe kontorist koju jõudmiseks umbes poolteist tundi. Selles sisaldub nii bussisõidule kui ka jalutamisele kuluv aeg. Tartus olen ma harjunud vähemalt kolm korda lühemate „transpordikuludega“, mis teebki olukorra minu jaoks nii kontrastseks ja vaevaliseks.