SUVEKS TÖÖLE | Marianne töö pulmakorraldajana: Õpin kõik eluks vajalikud asjad selgeks

Aga kui neid võimalusi ei anta, siis kust ma saan need töökogemused ja mis veel olulisem - tööharjumuse? Mina sain oma töö tutvuste kaudu ja ma olen tohutult õnnelik selle üle, mida ma teen. Töötan Piigade Peoagentuuris.

Kui käid kuskil üritusel, kas siis sünnipäeval, pulmas või mõnel festivalil, siis me väga ei mõtle, kui palju inimesi on selle kogu sündmuse taga ja kui palju aega on nad sinna panustanud. Neil peab olema läbimõeldud kui viimne detail ja varuks peavad olema ka B ja C plaan, juhul kui A plaan ei toimi.

Minul on võimalus olla abiks pulmades, kus ma aitan panna üles dekoratsioone ning eelnevalt teha ka eeltööd. Ilusate pulmapäevade taga on suur ja aeganõudev töö, et see kõik sujuks ideaalset on vaja ka head tiimitööd ja seda ma näen oma töös väga-väga palju.

Minu esimene tööpäev Piigade Peoagentuuris oli 1. augustil. See, et pulmadeni on veel aega, ei tähenda et korraldajatel pole midagi teha. Alustasin oma tööpäeva kella kümne ajal. Kuna eeltöö tehakse siin, kus ma hetkel elan, siis on väga kodune ja hubane keskkond.

Meie ülesanneteks on teha kõike, mis võimalik: triikida, pesta, meisterdada, saagida, lihvida, kaunistada, ehitada, värvida, puhastada jne.

Minu ümber on väga armsad ja toredad inimesed ning tööd jagub kõigile.

Minu esimeseks ülesandeks oli siduda paeltelt sõlmed lahti ning nendelt ka hiljem kortusud triikida. Kui sõlmed said lahti ja kortsud triigitud, siis alustasin koheselt pärliketist, et pulmapäeval oleks kaunistused juba valmis.

Teisel tööpäeval tegime samuti eeltööd. Jätkasin pärliketi tegemist, mida ei ole raske teha, aga võtab aega. Et oleks lõbusam tuleb ka natuke oma kaaslasi kiusata.