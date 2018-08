SUVEKS TÖÖLE | Marianne põlvkondade erinevustest: Ma võin korjata kartuleid või teha ükskõik, mida muud, aga korilase tüüpi minus küll ei ole

Kõik see, mis ja kes on meie ümber, mõjutab seda, millised oleme meie noored. Kui meile antakse asjad kergelt kätte, siis me harjumegi sellega ja see tundub meie jaoks tavaline. Ilmselt meie vanematel ei olnud nii lilleline elu nagu meil ning nüüd nad proovivad anda meile seda, mida nemad noorena ei saanud. Lubavad rohkem, ostavad rohkem ja ei nõu nii palju meilt.

Nende headus võib olla meile tegelikult karistuseks, sest kui meie lähme oma elu peale, ei oska seetõttu ise hakkama saada, sest meile on kõik ette söödetud. Toome näiteks töötamise: me tahame teenida suuri summasid, aga me ei taha teha palju tööd, sest me ei ole harjunud.

Vanasti oli tavaline see, et noored hakkasid juba kümneaastaselt tööle, et teenida taskuraha. Esialgu tehti rohimistöid ja istutamisi, hiljem juba raskemaid töid. Sealt tuleb ka nende tööharjumus, kuid meie generatsioon ei ole harjunud sellega.

Kindlasti oleneb see tööst, mida teha. Kui panna korjama marju Y- generatsioon ja X-generatsioon, siis oleks vahet näha küll. Vähemalt minu endi puhul. Ma võin korjata kartuleid või teha ükskõik, mida muud, aga korilase tüüpi minus küll ei ole.

Termin lumehelbeke pole küll meile solvav, kuid veidi liialdatud. Kas tõesti noored on nii hukas nagu arvatakse? Arvan, et tegelikult asi ei ole nii hull. Vanem generatsioon leiab meis ainult vigu ja loomulikult ei saa üldistada. Kindlasti on noori, kes on ära hellitatud, aga on ka neid kes on väga tugevad isiksused ja kes saavad oma elus paremini hakkama kui mõni vanem inimene. See siiski sõltub sellest, millised on vanemad ja kuidas on last üles kasvatatud.

Minu töökoormus ei olnud väga suur, aga kui tegime tööd rutiinselt, siis väsimus hakkas siiski kimbutama. Siis puhkasid ennast taas välja ja kõik oli korras.