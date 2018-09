SUVEKS TÖÖLE | Marianne: Loomulikult läheksin tagasi tööle, aga siis juba terveks suveks

Suvi hakkas lähenema ja kool hakkas läbi saama. Kõik rääkisid sellest, et tahavad tööle minna. Mõtlesin, et peaksin ka tööle minema ja teenima endale taskuraha. Mul tekkis idee, et kui kirjutaks oma suvisest tööst, jagaksin kogemusi ja huvitavaid lugusid ka teistele. Kirjutasin Delfile ja rääkisin oma ideest ning idee saigi teoks!

Suvi on läinud kiirelt ja väga tihedalt. Tuleb pakkida oma asjad ning lahkuda Võrust, et alustada taas kooliteed.

Need kogemused, mis ma sain Piigade Peoagentuurist, on olnud imelised. Kohtuda imeliste inimestega ja teha tööd, mis on maagiliselt ilus, see on lihtsalt võrratu.

Kui mõtlen tagasi hetkele, kui töötasin Piigade Peoagentuuris, siis see jäi minusse kui soojad mälestused, mitte kui ränk ja tüütu töö. Ma tõesti nautisin igat hetke, mis ma tegin või kus ma käisin.

Kõrvalt vaadates tundub see unistuste tööna, aga kui teha seda tööd 100% aastaringi ja samal koormusel, siis oleks see tohutult ränk nii vaimselt kui füüsiliselt. Kui ma vaatasin seda protsessi, kuidas pulmi tehakse, siis ma sain aru, kui suur töö see on. See vajab tõesti aega ja täielikku pühendumist. Aga tegelikult ongi see imeline töö, mida teha. Imetlen Piigasid ikka tohutult!

Kas läheksin järgmisel suvel samasse kohta tööle tagasi? Kui võimalus oleks, siis loomulikult läheksin, aga siis juba terveks suveks! Et endis ikka tööharjumus täielikult väljakasvatada.