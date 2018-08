SUVEKS TÖÖLE | Marianne: eelmises töökohas oli õhkkond pingeline ja räägiti teineteist taga

Seal ei tekkinud ühtsustunnet ja seda, et sa oled kellegile oluline vaid sinu ülesanne on teha tööd ja veelkord tööd. Õhkkond oli ülimalt pingeline, kuulsid kuidas inimesed rääkisid üksteist seljataga ja halvustasid teineteist, mis oli ääretult kurb. Kuid Piigade Peoagentuuris on kõik hoopis vastupidi.

Tunnen, et oleme nagu suurpere, kõik hoolivad kõigist. Hästi on öeldud see, et kui sa töötad kellegiga koos, siis sa töötad ühise eesmärgi nimel. Kui kellegil oli abi vaja, siis olid kõik koheselt valmis appi tormama.

Meie ülemus ütleb, et ükskõik mida sa ka ei tee pane sinna alati rohkelt armastust, sest muidu ei ole seda mõtet teha. See on minu meelest tõsi. Kõik inimesed peaksid tegema seda mida nad armastavad, siis tulevad ka asjad paremini välja.

Meie kollektiivis oli algselt 8 (7 naist ja 1 mees), aga kui pulmad olid suuremad, siis tuli meid juurde ja meid oli umbes 14 (12 naist ja 2 meest). Mida ma imetlen oma naiskolleegite puhul on see, et nad saavad igas olukorras ise hakkama. Kas on vaja ronida lossi lae alla, et võtta 16 meetrilised kangad alla või mida iganes. Ükski töö ei ole neile liiga raske või keeruline

Mis on minu kolleegidel ühist, on tohutult suur süda ja see tõesti on nii.