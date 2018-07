SUVEKS TÖÖLE | Karl Henry: Tööpäeva lõppedes viib tee koos sõpradega randa

Viimased nädalad on olnud üpriski palavad, seega on mõistetavaks otsuseks olnud sõpradega koos randa aega veetma minna. Praegu isegi iga päev.

Pärast tööd ongi mul tavaks sõpradega koos erinevaid söögikohti külastada või liikuda otsejoones randa. Üldjoontes olen pärast tööd või enda vabadel päevadel sõpradega, käin tuttavatel külas ja on ka neid päevi, kus kõige parem on mitte midagi teha ja kodus aega veeta.

Söömiskohtadest rääkides, siis neid on meil mitmeid ja käime erinevates kohtades, mitte ei külasta ainult üht kindlat. Praegu on meil lemmikuks kujunenud küll Kuressaare kesklinnas asuv Classic, kus me võtame tavaliselt pitsat.

Nädalas on mul viis tööpäeva ja on ka selliseid nädalaid, kus ma olen nädalavahetuselgi tööl. Muidugi on võimalus vahetada enda tööpäevi, kui mõni päev ei peaks sobima. Tööpäev saab mul ümber kell viis ja siis ongi hea rannas olla, pole enam sellist kütet.

Viie tööpäeva jooksul on kaks-kolm päeva selliseid, mis on tavapärasest intensiivsemad. Need on päevad kui kaup saabub, siis on omajagu toimetamist. Igatahes on mul kogu aeg midagi teha, olgu selleks kauba ümbertõstmine laos või isegi arbuuside pooleks lõikamine ja teiste abistamine. Kogu aeg on võimalik tegevuses olla.