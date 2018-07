SUVEKS TÖÖLE | Karl Henry: Tähtsal kohal on kollektiivis kokk

Juhul kui tuju on läinud, siis meil on ostujuhid, kes alati oskavad seda tagasi tuua. Olgu selleks kas paar sõna, mida just sellel hetkel lähekski kõige rohkem vaja või peame pikema mõttevahetuse. Ostujuhte on meil kaupluses mitu, sest igal ühel on enda valdkond vedada – nii on meil Kuressaares näiteks eraldi piima kategooriale oma ostujuht ja veel näiteks tööstuskaupadele ja liha- ja juurviljadele.

Ostujuhid on meil ka need töökaaslased, kes annavad tööd juurde, kui oled oma ülesannetega ühele poole saanud. Juhataja hoiab meil jällegi kõigil silma peal, et kõik ikka sujuks. Kokku on meid Kuressaare Maxima meeskonnas 68.