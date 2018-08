SUVEKS TÖÖLE | Karl Henry: Kuigi olen poolteist kuud tööl käinud, pole veel erilisi plaane, milleks raha kõrvale panna

Kuigi ma olen juba peaaegu poolteist kuud tööl käinud, pole mul praegusel ajahetkel veel erilisi plaane, mille peale oma raha kõrvale panna.

Välja arvatud on need hetked, kui ma soovin välja minna või riideid osta. Kunagi ei tea, millal läheb mingi asja saamiseks või mingi tegevuse lubamiseks kindlat rahasummat tarvis, sellepärast ma seda praegusel hetkel üritan ka kokku hoida.

Üks idee, millele võiksin raha planeerida, on juhilubade jaoks. Kuna ma saan järgmisel aastal kaheksateist, oleks hea, kui teeksin need võimalikult varakult ära.

Teine idee oleks mingi aeg külastada taas Saksamaad, eriti Speyeri regiooni, kus on mul 2017. aasta talvest paar tutvust. Vanade tuttavatega võiks taas kokku saada ja juttu ajada. Ent need ideed on alles mõtlemisel. Äkki tuleb midagi muud teha oma rahaga, kunagi ei tea ju.