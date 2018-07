SUVEKS TÖÖLE | Julia Alexandra: Paindlik tööaeg lubab teha asju, mille jaoks ülikoolis õppides aega ei jää

Kontoris? Kodus? Rannas? Tööd teen ma seal, kus ma parasjagu asun.

Tulles SEBsse, ei osanud ma oodata, et paindlik tööaeg oleks mulle võimaldatud. Olin end juba valmistanud veetma suve taaskord kontoris, laua taga istumas ning olin sellega nõus. Kuid minu suureks üllatuseks räägiti mulle juba esimesel päeval, kuidas asjad siin käivad – tööd saab teha endale sobivas tempos ja kohas ning lahku siis, kui saad, aga peaasi, et töö on õigeks ajaks valmis ja korralikult tehtud.

Hommikuti sõidan mööda Pirita teed ja vaatan merd, et jõuda umbes üheksaks tööle. See on mu lemmikosa päevast arvestades, et ükskõik missuguse ilmaga, naudin ma siiski ilusat vaadet. Tööle jõudes ootan ma paar tundi enne, kui ma kohvitassi haaran ja köögi poole sammun.

Olenevalt päevast planeerin oma trenni vastavalt tööhulgale ja tujule. Üldiselt sammun ma alles tööpäeva lõpus jõusaali, kuid mõni päev vajab keha juba lõunapausil väikest ergutust, et tööpäeva lõpuni ilusti vastu pidada. Minu jaoks on see väga suureks eeliseks, arvestades sellega, kui tähtis osa on trenn minu elust. Rävala MyFitness on mulle ühtlasi üle tee, seega ei pea isegi kaugele minema ning saan vajadusel tagasi kontorisse joosta, kui keegi mind vajab. Nii teevad ka mitmed minu kolleegid.