SUVEKS TÖÖLE | Julia Alexandra: "Olen kolme kuu jooksul kõigega tegelenud"

Alustades ürituste korraldamisest, lõpetades sotsiaalmeedia igapäevaste analüüsidega, olen selle kolme kuu jooksul kõigega tegelenud. Tulles SEBsse tööle, ei oleks osanud ma iialgi ette kujutada, et mulle usaldatakse nii paljude erinevate projektide.

Hiljuti sain võimaluse korraldada mitmeid üritusi klientidele. See on olnud igati stressirikas, kuid ka väga hariv võimalus. Iga ürituse jaoks on erinev catering, koht, inimeste arv, mida peab hoolega jälgima, et mitte midagi sassi ajada.

Arvestades mu eelnevat kogemust ürituste korraldamises, ei tundnud see väljakutse mulle väga raske olevat, kuid sain kiiresti aru, et siin käivad asjad teistmoodi. Olles inimene, kellele meeldib võimalikult kiiresti asjad paika saada, oli minu jaoks harjumatu oodata pikalt kinnitusi. Küll aga sai nende üritustega ühele poole ning olen väga palju head tagasisidet saanud, seega saan öelda, et jällegi kogemuse võrra rikkam!

Tööväliselt olen ka saanud viimasel ajal väga palju iseendaga tegeleda. Olen lugenud häid fitnessi raamatuid, hakanud oma toitumist rohkem jälgima ning olen isegi hakanud trennisaalis märkimisväärseid tulemusi enda juures nägema.

See kõik on mulle oluline, sest ma vihkasin pikemat aega oma keha. Minu jaoks ei olnud lihases ega treenitud keha ilus. Tahtsin olla nagu sõbrannad mu ümber, kes olid piitspeenikesed, sest minu arust oli see ilus. Millest ma siis aru ei saanud oli see, et olla tervislik oli ilus. Nüüdseks olen jälginud „fit is the new thin“ mentaliteeti, sest ma usun, et olla tervislik ja treenitud on ilus.

Suvi võib varsti läbi olla, kuid mul on veel nii mõnigi üritus ees ootamas. Järgmine nädal lähen oma tiimiga Lätti presentatsiooni tegema teistele balti kolleegidele sotsiaalmeedia teemal. Seda ootan väga suure huviga, kuid nagu põen, et lähen üle aja.

Hetkel on mul antud 20 minutit aega rääkida, kuid presentatsioon, mille koostanud olen, võtaks umbes 1,5h. Pean hakkama vaatama, kust mida ära saaks võtta. Mida ma veel ootan augustikuus on Weekend Baltic Festival, sest ma lähen sinna kolmandat aastat tantsima. Seda tunnet ei jõua ära oodata, millal saab jälle pealavale sammuda ja tantsida selle meeletu rahvamassi ees.