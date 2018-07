SUVEKS TÖÖLE | Julia: "On tore, kui sa ei istu kodus, vaid töötad ja teenid ise raha"

Detsembri koolivaheajal tahtsin ma töötada. Mu ema sõbranna ütles, et saab rääkida oma emaga, kes töötab Pirita Keskuse Rimis. Ta uuris, kas neil on seal tööd ja sain teada, et ongi! Sellepärast läksingi Rimisse ja töötasin seal nii igal koolivaheajal. Ka nüüd, suvevaheajal.

Detsembrist aprillini töötasin lihtsalt saalis, panin riiulitesse tooteid. Praegu aga pani meie juht mu pitsadele ja soojale toidule. Ma teen pitsat, sooja toitu ning annan klientidele seda, mida nad tahavad.

Paar päeva tagasi juhtus huvitav asi. Minu juurde tuli üks naine, ta oli Soomest. Naine ostis midagi väikses karbis. Järgmisel päeval tuli ta uuesti ja palus panna toitu samasse karpi, mille andsin talle eelmisel päeval. Ta pesi selle ära ja tõi endaga uuesti kaasa ning ütles, et ei taha uut karpi. Ta selgitas, et kaitseb meie loodust. Minu arust see oli väga vahva!

Eks töötahe sõltub tujust, ilmast ja muust. Näiteks kui ilm on hea, siis keegi ei taha töötada. Kui kõik sõbrad töötavad või nendel on mingeid muid tegemisi, siis on tore, kui sa ei istu kodus, vaid töötad ja teenid ise raha. Pärast saad raha kulutada selle peale, mida ise tahad ja ei pea seda vanematelt paluma.

Kui rääkida endast, siis mul on alati enda jaoks aega. Ideaalselt planeerida mul ei tule, aga kui ma tahan, siis püüan, et aega oleks kõigele. Ma arvan, et kõige olulisem on tahtmine.