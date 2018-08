SUVEKS TÖÖLE | Grete-Maarja tööpäev Riias: Jõudsime õigeks ajaks õigele tänavale, kuid valesse linnaossa

Grete-Maarja ettekanne koos kolleegidega Foto: erakogu

Praktika SEBs on olnud kordades mitmekülgsem kui märtsis kandideerimisprotsessi algul oodata julgesin. Ühelt poolt väljendub mitmekülgsuses selles, kui erinevad tööülesanded ja projektid minu laual on ning teisalt, kui erinevad tegevusalad ja inimesed on nende ametite nimetuste taga.