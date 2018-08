SUVEKS TÖÖLE | Grete-Maarja: Praktika on lõpule jõudmas. Võtan kaasa meeletult palju väärtuslikke teadmisi, kogemusi ja vestlusi

Sellest ajast võtan endaga kaasa meeletult palju väärtuslikke teadmisi, kogemusi ja vestlusi. Ära on kadunud nägemus pangast kui konservatiivsest ja paigalseisvast ettevõttest. SEB näol on tegemist väga mitmekesise ettevõttega, mis pidevalt otsib oma lahendustes inovatsiooni ning on loonud töökeskkona, kus töötajaid julgustatakse mõtlema väljaspool tavaks saanud lahendusi.

Olen enda jaoks saanud paika erialase fookuse ning suudan paremini vastata küsimusele, kuhu näen end paari järgneva aasta jooksul liikumas. Lemmikosa praktikast oli võimalus osaleda 6-nädalasel teenusedisaini koolitusel yLAB, mille raames väikese puändina õnnestus meie meeskonnal töötada mitte ainult ühe pangateenuse arendamisega, vaid lausa kahega. YLAB on kindlasti muutnud minu mõtlemist ärist ning heast teenusest. Paistab, et kui keegi tuleks mulle oma uut äriideed esitlema (ükskõik, mis teemal), tahaks automaatselt selle peale küsida, kas ideed on potentsiaalsete kasutajatega testitud.

Suvel oli SEB majapeal tegutsemas 35 väga lahedat ja omanäolist praktikanti, kellega iga neljapäev olid meil after working hours olemised ning oma viiese yLABi meeskonna näol olen kindlasti leidnud endale sõbrad (sebrad) pikaks ajaks.

Ausalt, see ei ole lihtsalt ilus PR jutt, kuid tõesti on mul väga keerline tuua esile mingit negatiivset aspekti oma praktikaajast. Erinevad juhid ning inimesed, kellega tööalaselt suve jooksul olen kokkupuutunud, on jätnud väga positiivse mulje ning SEB on muutunud mulle väga koduseks kohaks. Selle tõestuseks on lihtne tõdemus, et ma endiselt tulen siira rõõmuga tööle.