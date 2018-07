SUVEKS TÖÖLE | Grete-Maarja: "Muret tekitas küsimus, et mida küll selga panna"

Suuremat muret tekitas küsimus, et mida küll selga panna. Ei oskagi kuidagi oma isiklikule stiilile nime anda, kuid igapäevaselt ei kuulu valikusse kombinatsioon pintsak, triiksärk ja viigipüksid. Et täna minu päev ühtegi koosolekut ei sisaldanud, siis hetkel on mul näiteks jalas purpurpunased nahkpüksid ja seljas kirju, paar numbrit suurem särk.

Aga mul vedas. Kuigi olen praktikal äriarenduse divisjonis, siis oma tööülesandeid täidan turunduse ja kommunikatsiooni kontoris ehk kogu kontor on oma olemuselt ja stiililt märksa vabam, kui võiks ühelt keskmiselt stereotüüpselt panga töötajalt oodata.

See suvi on maja peal tegutsemas üle 30 noore talendi. Ühel suuremal koosviibimisel sai küsiti nende kõigi 30 käest, kes tahaks ka tulevikus SEBs töötada, mille peale kõik ruumis viibinud praktikandid tõstsid käe. Lahe oli näha, et positiivne kogemus ei piirdu ainult ühe divisjoni või meeskonnaga, vaid on osa SEB töökultuurist.